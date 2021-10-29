بلطجي يقتحم صيدلية باستخدام "منجلة" بقرية بشبيش بالمحلة والأمن يضبطه

شهدت قرية بشبيش التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم واقعة اعتداء شخص علي العاملين بصيدلية الدكتورة إيمان ابراهيم وتهديدهم بسلاح أبيض (منجله) والاعتداء علي مواطن حاول التدخل وإصابته بجرح قطعي في الرأس .



كان اللواء هاني عويس مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من شرطة النجدة يفيد بلاغ من أحد المواطنين وتدعي ايمان إبراهيم محمود صيدلانية وصاحبة صيدلية بقرية بشبيش تفيد تعرضها والعاملين بالصيدلية لاعتداء من (عبدالعزيز .ا.ا) من أبناء القرية حيث أنه دام علي الاعتداء علي الصيدلية والمحلات التجارية المجاورة باستخدام سلاح أبيض مستخدم في الزراعة (منجل) وعند تدخل أحد المواطنين أحدث أصابه به بجرح قطعي في الرأس ١٥ غرزه .



وبسؤال المجني عليهم أقروا بدوام اعتداء المتهم علي أهالي القرية وفرض سطوته وسيطرته باستخدام الاسلحة البيضاء والاعتداء علي كل ما تسوء له نفسه اعتراضه.



كما انتقلت الأجهزة الأمنية بالغربية لمحل الواقعة واصطحاب أطراف الي ديوان عام مركز شرطة المحلة الكبرى وتحرر محضر تحت رقم 34555 جنح مركز المحلة الكبرى لسنة 2021 م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .