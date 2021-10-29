تنفيذ 56 مزرعة على 12707 أفدنة ضمن مبادرة النخيل في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة في الوادي الجديد، عن تخصيص 12707 أفدنة لزراعة أشجار النخيل في 8 مواقع بالمركز تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزراعة 2 مليون نخلة.

وأكد المهندس مجدي حسن الطماوي رئيس مركز الخارجة، أنه تم التعاقد وبدء العمل في 56 مزرعة لتنفيذ المبادرة، وجرى توريد 10% من قيمة التعاقد مع المستثمرين والذين يتولون زراعة النخيل في المساحات المخصصة لهم بالمركز وقراه.

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وأوضح الطماوي، أن الوحدة المحلية خصصت 8 مواقع بالمركز لتنفيذ المبادرة، حيث جرى تخصيص 1293 فدانا لـ 7 مستثمرين، بالوحدة المحلية لقرى المنيرة، و3031 فدانًا لـ 17 مستثمرًا بالوحدة المحلية لقرى جناح، و4533 فدانًا لـ 20 آخرين بالوحدة المحلية لقرى فلسطين، و1865 فدان لـ 4 مستثمرين بالوحدة المحلية لقرى صنعاء، و1200 فدان لـ 4 مستثمرين في زمام الوحدة المحلية لقرى شرق بولاق، و400 فدان بالوحدة المحلية لقرى "الشركة 55 "، شمال مدينة الخارجة لمستثمر واحد.

وأشار الطماوي، إلى أن المركز خصص وسلم لمستثمر مساحة 200 فدان بالحدود الإدارية بطريق أسيوط - سوهاج الغربي لتنفيذ مبادرة زراعة النخيل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة في يناير 2019 بالتوسع في زراعة التمور، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، تضم 2 مليون و500 ألف نخلة على أرض الوادي الجديد.