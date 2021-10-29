عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كلاكيت تالت مرة.. الإمارات تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي

صدى البلد

فازت الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2022/2024 للمرة الثالثة، بعد حصولها على 180 صوتا من الدول الأعضاء خلال الانتخابات التي جرت بالاقتراع السري.


وبحسب وام أعربت الإمارات عن تقديرها لانتخابها لهذا المقعد، حيث تواصل الدولة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

 

وأتيحت لدولة الإمارات لدى تقديم ترشيحها للمقعد، فرصة تسليط الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته في السنوات الأخيرة للنهوض بحقوق الإنسان، ولا سيما لأفراد المجتمع الأكثر ضعفا.

 

وباعتبارها موطنا لأكثر من 200 جنسية من مجموعات متنوعة من الخلفيات العرقية والدينية، تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الالتزام بشدة باحترام حقوق الإنسان والبناء على تقدمها المطرد في هذا المجال.

 

وقامت على مر السنين بسن وتشريع سلسلة من القوانين واللوائح التي تكرس الحقوق الأساسية، وتوفر معاملة عادلة لجميع مواطنيها والمقيمين فيها، وخاصة النساء والأطفال والعمال وأصحاب الهمم، على النحو المنصوص عليه في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارات.. ملتزمون بتطوير النظام الصحي ومواجهة تحديات المناخ

الإمارات.. 121 متعافى من «كورونا» و 82 إصابة جديدة

مجلس حقوق الانسان لأمم المتحدة الامارات حماية حقوق الإنسان دولة الإمارات العربية المتحدة

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 29-10-2021

الإمارات.. 121 متعافى من «كورونا» و 82 إصابة جديدة

ترشيحاتنا

يزداد في الشتاء.. طرق طبيعية لعلاج الإمساك المزمن

بعد تصديق الرئيس| 1000 جنيه عن كل سنة.. رسوم ترخيص حفر الآبار بالقانون الجديد

محلل سياسي يكشف عن مصير العلاقات اللبنانية الخليجية بعد تصريحات قرداحي

مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.. ثورة في تطوير السجون المصرية وإشادات عالمية

ربع مليون دولار مزورة.. إحباط عملية تهريب أموال في مطار بيروت

خطيب المسجد النبوي: القرآن وسيدنا محمد ملاذ المسلم من المحن في زمن الفتن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

خلال الأحداث الأخيرة.. الجيش السوداني يعلن سقوط قتيل وإصابة 58 من أفراده

بعد إعلان رونالدو حمل صديقته .. تعليق جريء من سمية الخشاب |شاهد

كواليس ما حدث مع محمد شريف داخل الأهلي بسبب غضبه.. ورهبة رحيل أكرم توفيق

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

الجميع يعلم تاريخي.. رضا عبد العال يوضح حقيقة مفاوضات برشلونة لخلافة كومان

أحرق جسدها بالسجائر.. تفاصيل مثيرة في قتل مريض نفسي لشقيقته بكرداسة

اكتشاف صادم.. علماء يتوصلون لـ عالم مخفي جديد في باطن الأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرومانسية في حياة عميد الأدب العربي.. طه حسين وزوجته: ما بيننا يفوق الحب

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

فيديو

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

فيديو جراف.. رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"..فما القصة

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

اﻟﻤﺰﻳﺪ