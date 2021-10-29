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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون.. ثورة في تطوير السجون المصرية وإشادات عالمية

مركز الاصلاح والتأهيل
مركز الاصلاح والتأهيل بوادى النطرون

شهدت السجون المصرية ثورة كبيرة خلال السنوات الماضية من خلال الإنشاءات الجديدة وتجهيز مستشفيات بجميع السجون لعلاج النزلاء والاهتمام بتعليمهم الحرف ليصبحوا مواطنين صالحين عقب انقضاء مدة عقوبتهم.

 

وجاءت وزارة الداخلية أمس لتعلن عن افتتاح مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون ليكون الأول من نوعه فى مصر والأكبر على مستوى العالم.

 

مكاسب كبيرة حققتها وزارة الداخلية من افتتاح تلك المراكز والذى أشادت به جميع البعثات الدبلوماسية واللجان الحقوقية والقنوات الأجنبية.

 

يبرز صدى البلد مميزات مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون:

يشمل مراكز الإصلاح والتأهيل والذى سيتم عقب التشغيل الفعلي له غلق 12 سجن يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية فى مصر

- سيؤدى مراكز الإصلاح والتأهيل إلى عدم تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء لإنشاء وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

- تصميم المركز بأسلوب علمي وتكنولوجيا متطورة استخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية

-الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على أحدث الدراسات التي شارك فيها متخصصون في كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابي في المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة

-تضم منطقة الاحتجاز “6 مراكز فرعية” روعي في تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات

-توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وفصول دراسية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم ، وساحات للتريض وملاعب ومراكز للتدريب المهني والفني ، تضم مجموعة من الورش المختلفة

-تضم منطقة التأهيل والإنتاج مناطق الزراعات المفتوحة و الصوب الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة والمصانع والورش الإنتاجية

-انشأ منافذ لبيع المنتجات فى المنطقة الخارجية كما يتم بيع منتجات المركز فى المعارض التي ينظمها قطاع الحماية المجتمعية ، حيث يتم تخصيص العائد المالي للنزيل

-يضم مركز الإصلاح والتأهيل مستشفى مركزي "مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية - غرف عمليات تشمل كافة التخصصات – غرف للرعاية المركزة – غرف للعزل والطوارئ بالإضافة إلى صيدلية مركزية ، وقسم للمعامل والتحاليل والأشعة - وحدة الغسيل الكلوي .. بالإضافة إلى العيادات التي تم تجهيزها بأحدث المعدات).

-يضم المركز مجمع المحاكم داخل المركز والذى تم إنشائه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم (8 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً")بسعة إجمالية 800 فرد حتى يتم عقد جلسات علانية لمحاكمة النزلاء بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه ، وتوفير عناء الانتقال للمحاكم المختلفة.

مركز الاصلاح والتأهيل بوادي النطرون

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