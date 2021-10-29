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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار بالشرقية

صدى البلد

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رفع درجة الاستعدادات بالمحافظة لمواجهة موجة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية واحتمالية سقوط الأمطار والتى أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية بدءاً من غدا السبت 30 أكتوبر الجاري.

 

 أكد المحافظ أنه تم وضع خطة لإستقبال موسم سقوط الأمطار فى فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول المحتملة ، مشدداً على ضرورة تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بالغرفة الرئيسية بالديوان العام للتعامل الفورى مع أي أحداث طارئة.

 

وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة مع مسئولى الصرف الصحى لسرعة الإنتهاء من مراجعة مخرات السيول وتسليك البالوعات وغرف الصرف الصحي وغرف تصريف مياه الأمطار ، وصولاً إلى محطة الصرف الصحى بكل مركز ومدينة ، مشدداً على ضرورة المرور المستمر لمراجعة أعمده الكهرباء بالمدن والقرى وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعه العوازل ووصلات الكهرباء حفاظاً على أرواح المواطنين.

 

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كما كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع مسؤول شركة المياه لتجهيز سيارات شفط المياه إستعداداً لسقوط الأمطار ، مؤكداً على ضرورة التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى للإطمئنان على سلامة الجسور على جميع المصارف.

 

ومن الجدير بالذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية ، قد أصدرت فى بيان لها أن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة حاله من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية ، إذ من المتوقع سقوط الأمطار بدءاً من الغد السبت 30  لتكون هى أول حالات عدم الإستقرار فى فصل الخريف الذى يشهد تقلبات عديدة.

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