قائمة البرازيل لمواجهة الأرجنتين وكولومبيا في تصفيات كأس العالم

أعلن تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، قائمة منتخب بلاده لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن القارة الأمريكية الجنوبية.

قائمة البرازيل

وضمت قائمة البرازيل كل من:

في حراسة المرمى: أليسون - إديرسون مواريش- شابيكو

خط الدفاع: دانيلو - إيمرسون رويال - أليكس ساندرو - رينان لودي - تياجو سيلفا - ماركينيوس -إيدير ميلياتو - لوكاس فيريسيمو

خط الوسط: كاسيميرو - فابينيو - فريد - إدينيلسون - جيرسون - لوكاس باكيتا - فيليبي كوتينيو

خط الهجوم: نيمار - أنتوني - رافينيا - روبيرتو فيرمينو - جابريال خيسوس - جابريال باربوسا - ماتيوس كونيا.

ويواجه المنتخب البرازيلي، منتخبي كولومبيا والأرجنتين في فترة التوقف الدولي، شهر نوفمبر المقبل.