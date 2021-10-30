طريقة عمل البسكويت بدون سكر في منزلك

تعتبر طريقة عمل البسكويت بدون سكر من أكثر الوصفات البسيطة والسهلة والتي يمكن تحضيرها في المنزل بدون تكلفة باهظة، وهي أيضا مناسبة لأجواء الشتاء، ويمكن إعدادها وتناولها على الفطور مع كوب الشاي بالحليب، او الشاي السادة .

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل البسكويت بدون سكر، وهي وصفة صحية للغاية يمكن تناولها ممن يتبعون حمية غذائية صحية، ومناسبة أيضا للأطفال؛ حيث يمكن وضع بعض منها في اللانش بوكس الذي يصحبه في المدرسة .

طريقة عمل البسكويت بدون سكر

طريقة عمل البسكويت بدون سكر



مقادير طريقة عمل البسكوت بدون سكر :



½ كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة خميرة

رشة ملح

2 ملعقة كبيرة زبد

¼ كوب لبن



طريقة عمل البسكويت بدون سكر :



1- يوضع الدقيق ثم الخميرة والملح، ومن ثم نقوم بإضافة باقي المكونات بالتدريج، و نقلب المكونات معًا.

2- يقطع البسكويت حسب الرغبة ثم ندخله إلى الفرن.

3- يترك البسكويت حتى ينضج، ويأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها ونقوم بتركه حتى يبرد ، ثم نقدمه .