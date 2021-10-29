أحمد الأنصاري: مشروعات "حياة كريمة" تسير على قدم وساق في الفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن المحافظة جزء من الجمهورية الجديدة ونالت اهتمام كبير في مشروعات حياة كريمة، موضحا أن مبادرة حياة كريمة مقدمة لأهالينا في القري الذين عانوا من الإهمال والتهميش في الفترات الماضية.

وأضاف أحمد الأنصاري خلال برنامج «أحلام مواطن» والذي يقدمه الإعلامي «هاني عبد الرحيم»، والمذاع على فضائية «صدى البلد2»، أن مشروعات المياه والصرف الصحي وتوصيل الغاز والانشاءات تسير على قدم وساق مع متابعة مع كافة جهات الدولة التي تتابع عن قرب مبادرة حياة كريمة.



وأشار أحمد الانصاري، إلي أن عدد المصريين المستفيدين من برنامج حياة كريمة 58 مليون مواطن بجميع أنحاء الجمهورية، لافتا إلي أن الفيوم مستهدفة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال توفير فرص العمل.



ونوه الانصاري، إلي أن هناك فرص لتدريب الشباب وتأهيلهم على العمل دون الذهاب إلي دول الخارج من خلال المراكب غير الشرعية .

