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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

50 مليون دولار .. خبير يكشف سر تغيير فيس بوك لـ ميتا

تطبيق ميتا
تطبيق ميتا

 قال الدكتور محمد حجازى ، خبير أمن المعلومات،  إن السبب وراء تغيير اسم منصة التواصل الاجتماعى " فيس بوك " لـ ميتا  يعود لمحاور استراتيجية فى طريقة عمل شركته خلال الفترة القادمة.

وأضاف محمد حجازى  ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المصرى أفندى والمذاع عبر فضائية المحور ،   أن شركة " فيس بوك " تمتلك مجموعة من المنصات سواء تطبيقات " انستجرام  " ، " واتس اب " ، " ماسنجر " ، موضحا أن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك يرغب بخروج شركته باسم جديد  يجمع كافة هذه التطبيقات .

ولفت محمد حجازى إلى أن الاسم الجديد  " ميتا "  يشتمل على تكنولوجيا متطورة كبرى واستخدم هذا المصطلح الذى يعود لأصل يونانى معناه تساقط الثلوج ، منوها أن تغيير الاسم يعود للنقلة النوعية التى يحاول بها مراك الخروج من ازمة الأعطال الأخيرة لمنصة فيس بوك بالاضافة لشائعات تسريب بيانات المستخدمين .

وتابع محمد حجازى ، أن منصة ميتا ستشتمل على مزايا  الواقع الافتراضى  عن طريق استخدام المستخدمين للنظارات ليتجولوا داخل منصة " ميتا " بنظام الافاتار وهى تكنولوجيا مستخدمة فى السينما بتقنيات البعد الثلاثى 3d، والتى من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات باستثمار 50 مليون دولار والاستعانة بإجمالى 10 آلاف خبير تكنولوجى .
 

محمد حجازي انستجرام تكنولوجيا التواصل الاجتماعي تسريب

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