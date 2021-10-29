50 مليون دولار .. خبير يكشف سر تغيير فيس بوك لـ ميتا

قال الدكتور محمد حجازى ، خبير أمن المعلومات، إن السبب وراء تغيير اسم منصة التواصل الاجتماعى " فيس بوك " لـ ميتا يعود لمحاور استراتيجية فى طريقة عمل شركته خلال الفترة القادمة.

وأضاف محمد حجازى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المصرى أفندى والمذاع عبر فضائية المحور ، أن شركة " فيس بوك " تمتلك مجموعة من المنصات سواء تطبيقات " انستجرام " ، " واتس اب " ، " ماسنجر " ، موضحا أن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك يرغب بخروج شركته باسم جديد يجمع كافة هذه التطبيقات .

ولفت محمد حجازى إلى أن الاسم الجديد " ميتا " يشتمل على تكنولوجيا متطورة كبرى واستخدم هذا المصطلح الذى يعود لأصل يونانى معناه تساقط الثلوج ، منوها أن تغيير الاسم يعود للنقلة النوعية التى يحاول بها مراك الخروج من ازمة الأعطال الأخيرة لمنصة فيس بوك بالاضافة لشائعات تسريب بيانات المستخدمين .

وتابع محمد حجازى ، أن منصة ميتا ستشتمل على مزايا الواقع الافتراضى عن طريق استخدام المستخدمين للنظارات ليتجولوا داخل منصة " ميتا " بنظام الافاتار وهى تكنولوجيا مستخدمة فى السينما بتقنيات البعد الثلاثى 3d، والتى من المقرر أن يتم الانتهاء منها خلال 3 سنوات باستثمار 50 مليون دولار والاستعانة بإجمالى 10 آلاف خبير تكنولوجى .

