في الطريق للتصوير.. عمرو يوسف يشارك متابعيه صورة جديدة له

شارك الفنان عمرو يوسف، متابعيه صورة جديدة له وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ظهر عمرو يوسف باطلالة كاجوال من داخل سيارته وكتب قائلا "صباح الفل و جمعة مباركة عليكم ☀️في الطريق للتصوير".



يشارك عمرو يوسف في تصوير دوره في مسلسله الدرامي الجديد "وعد إبليس" الذي يخوض بطولته.



مسلسل "وعد إبليس" يتكون من 6 حلقات ومن إخراج البريطاني كولين تيج، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات.

ويقوم ببطولة المسلسل النجوم: عمرو يوسف، عائشة بن أحمد، أحمد مجدي، مها أبو عوف، محمد يسري ومريم الخشت وغيرهم.