بفستان أصفر.. إطلالة جذابة لـ سمية الخشاب عبر انستجرام

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وظهرت سمية الخشاب بإطلالة جذابة مرتدية فستان مكشوف باللون الأصفر، مما حازت علي إعجاب متابعيها.

يذكر ان قالت الفنانة سمية الخشاب، إن أكثر فلمين أعجبت بهما في مهرجان الجونة السينمائي هما «أميرة» و«قمر 14».



وأضافت سمية الخشاب خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، «عندي حساسية جامدة في عيني من اللاشز، وهشيل الميك أب، وأنا جميلة أساسا من غير ميك أب.. حلوة يعني».



وأردفت سمية الخشاب أن والدتها هي التي تختار لها فساتينها في مهرجان الجونة السينمائي، مردفة «في النهاية أنا ذوقي كويس وحلو، وشاطرة وبعرف ألبس يعني».



زف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، نبأ حمل صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلقت سمية الخشاب علي خبر حمل صديقة رونالدو عبر حسابها علي "تويتر" قائلة "‏يا رونالدو عايزين اجوان في الملعب".