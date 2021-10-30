الأيدي العاملة.. شعلة نشاط طاقم العمل بجناح مصر في إكسبو دبي| فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين هدير أبو زيد، وأحمد عبد الصمد، تقريرًا بعنوان " الأيدي العاملة.. شعلة نشاط طاقم العمل بجناح مصر في إكسبو دبي 2020".

وقال أحد القائمين على الجناح المصري، إن الناس متأثرة بشكل كبير بالتراث المصري العظيم والحضارة الفرعونية وكذلك الإسلامية، وهناك انبهار كبير بقطعة تابوت الكاهن بسماتيك.

وشدد على أن الإقبال على الجناح المصري كبير جدًا، وهو من اكبر الأجنحة في المعرض، مشيرًا إلى أن الجناح يتضمن المشروعات المستقبلة والقومية الحالية، مشددًا "آلاف الزوار يوميًا".



وذكر أن الجناح المصري يبرز المشروعات القومية الجارية بالإضافة للعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأوضح أن الجناح يتضمن رسائل عديدة، لزواره من مختلف الجنسيات، مضيفًا:" نقدم مصر بطريقة استثمارية واقتصادية، من خلال قناة السويس والمناطق اللوجستية، ثم الجانب السياحي، والمتحف المصري، بالإضافة للمدن المستقبلة في مصر".

تجدر الإشارة إلى أن معرض " إكسبو 2020 دبي" يعد حدثا عالميا تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ويشارك في فعالياته أكثر من 192 دولة، ويقام المعرض تحت شعار: "تواصل العقول وصنع المستقبل".



ويقع الجناح المصرى في منطقة الفرص، التي تعتبر أهم منطقة بإكسبو دبي، بجوار جناح دولة الإمارات، وهو ما يعكس أهمية مصر كمركز لتلاقي الفرص لما تتميز به الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ، ومن المقرر أن يشهد الجناح المصري 113 فعالية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ورش العمل واللقاءات النقاشية.