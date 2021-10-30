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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

شاهد.. خالد عكاشة يكشف تفاصيل اجتماعات لجنة "5+5" الليبية في مصر

صدى البلد

قال العميد خالد عكاشة  مدير المركز المصري للفكر والدراسات ، إن اجتماعات لجنة "5+5" الليبية في مصر على وجه الخصوص يعتبر من الاجتماعات المهمة  من حيث الموضوع، ومن حيث الملفات المعروض وأيضًا من حيث التوقيت .

 

وأضاف خالد عكاشة ، بمداخلته الهاتفية ببرنامج " صباحك مصري " المذاع على فضائية " أم بي سي مصر 2" ، أن هذا الاجتماع له أهمية استثنائية وتتمثل في توحيد المؤسسة العسكرية وهو يعد هدف استراتيجي هام جدًا في إطار بناء مؤسسات الدولة الليبية كما يعمل على إعادة ليبيا لمرحلة من الاستقرار  لمؤسسات الدولة المختلفة .

 

وتابع خالد عكاشة ، أن أكثر من قيادة سياسية ومنها الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدثت عن ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على اعتبار أن خطوة من هذا النوع تساهم في صنع الاستقرار وتصل بالعملية الانتخابية إلى أهدافها وتوفير درجة مستقرة من الأمن بدون أي تهديدات تضمن وصول الأصوات الليبية إلى صناديق الاقتراع وخروج نتيجة تتميز بالشفافية و معترف بها .

 

وأكمل : أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير الخارجية المصري على هامش حضور هذا المبعوث الأممي وهنا نتحدث  عن تنظيم مصري أممي حول إزالة كل العقبات أمام العملية الانتخابية وتسهيل كل الإجراءات التي تحتاجها هذه العملية ، متابعًا أن مصر اليوم تستكمل دعمها اللامحدود لوصول ليبيا لدرجة الاستقرار وإنجاز هذه الاستحقاقات السياسية .

 

وأردف : أن جهود إخراج المرتزقة بدأت منذ شهور وربما اجتماع القاهرة اليوم ليس الاجتماع الأول الذي يُناقش فيه هذا الملف ، متابعًا أننا نحاول في القاهرة تكوين حشد دولي  على مستوى الأطراف المعنية بدولة ليبيا من أجل المساعدة في إنجاز هذه المهمة .

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