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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة الـ18

إزالة 426 حالة تعدِ على أملاك الدولة في كفر الشيخ.. صور

إزالة التعديات
إزالة التعديات

تمكنت الحملة المكبرة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ بالتنسيق مع قوات الأمن ، من إزالة 77 حالة تعدٍ على أملاك الدولة خلال الحملة المكبرة التي نفذتها ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، تنفيذا لتعليمات وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد.

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ترأس الحملة اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالاشتراك مع مديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 77حالة تعدٍ على أملاك الدولة بقرى مركز كفر الشيخ، على مساحة 14960 متراً وإجمالي ماتم تنفيذه منذ بداية المرحلة الثانية من الموجه 18 ، الجارية تنفيذها 426 حالة تعدٍ على أملاك الدولة منهم تنفيذ إزالة 249 حالة تعدٍ على 40097 متراً، وتنفيذ 177 حالة تعدٍ على مساحة 51 فداناً، و8 قراريط و18 أسهم، بالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح ، مدير أمن كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

 

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهاً بإزالة أية التعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة ، مشدداً  على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.

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الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ كفر الشيخ إزالة التعديات الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهات الرئيس املاك الدولة عبدالفتاح السيسي

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