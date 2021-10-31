عرفات رئيسًا والغنيمي نائبًا.. رياح التغيير تهب على نادي سموحة

أسدل الستار على انتخابات نادي سموحة، وسط مفاجأة كبيرة بخسارة المهندس فرج عامر لمقعد الرئاسة لحساب المحاسب وليد عرفات، بعد 23 عامًا قضاها المهندس فرج عامر داخل أسوار النادي، نجح خلالها في تحويل النادي إلى أحد الأندية الكبرى في مصر وفي الوطن العربي بأكمله.

وقد تنافس على رئاسة مجلس إدارة النادي، 5 مرشحين هم المهندس محمد فرج عامر والمحاسب وليد عرفات وأحمد حسين الصغير، ورفعت مرسي وهاني أمين، فيما تتنافس على مقعد العضوية فوق السن 48 مرشحاً.

وتنوعت أساليب الدعاية داخل أروقة النادي، سواء من خلال توزيع الحلوى أو الكمامات وزجاجات المياه، إلى جانب توزيع البرامج على أعضاء الجمعية العمومية.

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ورفضت لجنة النظام واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أية أساليب للدعاية داخل لجان الاقتراع حفاظاً على حقوق الجميع.

وشهدت الانتخابات مشاركة ما يقرب من 23 ألف عضو من إجمالي حوالي 100 ألف عضو هم قوام الجمعية العمومية للنادي.

ونجح عرفات في حصد 11308أصوات بينما حصد المهندس فرج عامر في حصد 10095، وشغل عرفات منصب نائبًا للمهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة في أخر دورة من عمر المجلس 2017-2021.

ونجح الدكتور عمر الغنيمي في الفوز بمنصب نائب الرئيس، بعدما حصد 9077 صوتا، في حين حصل أبرز منافسيه

طارق الوكيل على 6790 صوتا.

وفاز بالعضوية كل من رامي فتح الله والذي حصد 5949 صوتًا، يليه أحمد عجلان بعدد 5206 أصوات، وأشرف مختار فاروق والذي حصد 4646 صوتًا، ثم المهندسة إيمان جابر والتي حصدت 4204 أصوات.

وتحت السن، نجحت الوجه الجديد دكتورة ماهينور سامح في الفوز بالمقعد تحت سن حيث حصدت 8842، في حين حصل أبرز منافسيها مصطفى غر يب على 4809 أصوات.

من جانبه، أعرب المهندس فرج عامر احترامه لراي الجمعية العمومية لنادي سموحة، مؤكدًا أنه بذلك كل ما في وسعه لرفعة نادي سموحة.

وأعرب عامر عن أمنياته بالنجاح لمجلس إدارة النادي الجديدة، مشيرًا إلى أنه سيركز حاليًا على عمله الخاص.

بينما وجه الدكتور عمر الغنيمي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، الشكر لجميع أعضاء النادي على ثقتهم في شخصه، مؤكدًا أنه سيبذل كل ما في وسعه خلال الفترة المقبلة من أجل تأكيد ثقة أعضاء النادي.

وأشار إلى أن انتخابات النادي كانت بمثابة "مظاهرة حب" في حب سموحة، وكان المشهد رائعًا بحضور كبار السن والشباب والسيدات والأطفال، وحرص الجميع على الحضور حبًا في سموحة.

وأشار الغنيمي إلى أن الجهة الادارية اليوم بذلت مجهودًا كبيرًا جدًا في نجاح منظومة العمل داخل سموحة في يوم الجمعية العمومية.

وأضاف أن شباب سموحة يجب أن نفخر بهم نظرًا للمجهود الكبير الذي بذلوه خلال الانتخابات، فهم يعملون بانتماء قوي للنادي الأمر الذي يدفعهم للعمل ليلًا ونهارًا لخدمة سموحة وأعضائه.

بينما أكدت الدكتورة ماهينور سامح، في تصريحات لصدى البلد، أنها ستعمل مع كل زملائها من المجلس الجديد من أجل خدمة أعضاء النادي، مشيرة إلى فخرها بوعي أعضاء النادي والتواجد خلال الانتخابات في عرس ديموقراطي رائع شهده النادي أمس.

وتوجهت سامح، بطلة النادي السابقة في التايكوندو، بالشكر إلى كل أعضاء النادي لثقتهم فيها وفي برنامجها الانتخابي، مؤكدة أن نجاحها ما هو إلا تأكيد على استمرارها في خدمة أعضاء نادي سموحة الكرام.