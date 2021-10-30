بحضور جماهيري.. 10 صور من حفل ويجز بـ المنارة أرينا.. شاهد

أحيا الرابر “ويجز” حفلا غنائيا مساء أمس بالمنارة أرينا بالتجمع الخامس وسط حضور جماهيرى فى أولى حفلاته بالقاهرة منذ 3 سنوات .

ويجز

وقدم ويجز عدد من أشهر تراكاته “كيفى كده،دورك جاى، بالسلامة، عفاريت الأسفلت. على بابا”وغيرهم من التراكات التى حققت انتشارا كبيرا ونسب أستماعات عالية .

ويجز

وشارك فى الحفل إلى جانب ويجز الرابر “عفروتو” الذي قدم عددا من أشهر تراكاته “مش بالحظوظ، سجارة ،على بعضى”، بالإضافة إلى عدد من التركات المقرر طرحها قريبا ضمن ألبوم غنائى جديد.

عفروتو

وتصدر تراك «كيفى كده» لـ الرابر ويجز بالتعاون مع “ديسكو مصر” توب أنغامى بعد أيام قليلة من طرحه عبر قناته الرسمية باليوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة .

ويجز

تراك كيفى كده

طرح الرابر «ويجز» وفيديو كليب كيفى كده عبر قناته الرسمية باليوتيوب، والذى يتعاون فيه لاول مرة مع “ديسكو مصر، وتخطت الاغنية حاجز الـ مليون و700 الف مشاهدة .

ويجز

وكشف ويجز عن التراك لأول مرة من خلال حفله الافتراضي عبر تطبيق Minly، ومن المقرر طرحه عبر المنصات الموسيقية المختلفة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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