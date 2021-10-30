وزير الأوقاف: إعادة تشغيل مكاتب تحفيظ القرآن ومراكز الثقافة الإسلامية الشهر المقبل

أطلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم، مبادرة “سكن ومودة” للمقبلين على الزواج للتعريف بحقوق الزوج والزوجة وكيفية تكوين الأسرة المترابطة والناجحة على أسس سليمة، جاء ذلك بعد تدشين مبادرة بناء الوعي وبعدها مبادرة حق الطفل في المعرفة والتثقيف.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن النشاط الدعوى يعود بكامل قوته وبشكل تدريجي تزامنا مع ارتفاع أعداد الحاصلين على لقاح كورونا، لافتا إلى أن فتح دورات المياه بالمساجد جاء للتيسير على المواطنين، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين صفوف المصلين وارتداء الكمامات الواقية.



وأضاف وزير الأوقاف، خلال كلمته في إطلاق مبادرة "سكن ومودة" والتي عقدت بأكاديمية الأوقاف الدولية، أن فيروس كورونا في مصر الآن تحت السيطرة بشكل كبير بالمقارنة مع دول أخرى تشهد ارتفاع في أعداد المصابين وهذا يؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وعدم التهاون فيها.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف بدأت في إطلاق بعض المبادرات وكان أولها مبادرة الوعي وخاصة مع الأطفال وذلك حماية لهم من اختطافهم من جماعات التطرف، لافتا إلى أن بناء الوعي أفضل بكثير من تفكيك الوعي المشبع بالفكر المتطرف.



وقال وزير الأوقاف، إنه سيتم تخصيص أماكن داخل المساجد لتعليم الأطفال وتحفيظهم القرآن بشرط يكون المكان مجهز تجهيزا لائقا للعمل بما لا يقل عن عدد فصل دراسي على أن يكون المحفظ معتمد من الوزارة أو إمام مسجد أو واعظة تابعين للوزارة.

وذكر وزير الأوقاف، أنه من الممكن أن يكون المكان بأحد مراكز الشباب أو فصل دراسي بأحد المدارس.



وتابع: نفس الأماكن التي يتم بها تأهيل الطفل فيها ينطبق على مبادرة سكن ومودة، منوها أن الهدف من هذه المبادرة هو تثقيف المقبلين على الزواج وتثقيف السيدات في المقام الأول بجانب الرجل وتدريبهم على حقوق الزوجين والقيم والمبادئ.

وأوضح وزير الأوقاف، أن أول شهر ديسمبر سنعيد فتح مراكز الثقافة الإسلامية وسيتم فيها تدريس قضايا التجديد "مفاهيم يجب أن تصحح والفهم المقاصدي والكليات الست".

أما بالنسبة لمراكز إعداد محفظي القرآن سيتم فتحها أول شهر ديسمبر أيضا وكل الأئمة أو شيوخ المقارئ أو الفائزين في مسابقة الايفاد والأئمة أوائل المسابقات، سيكون لهم أولوية في التحفيظ وتدريس التجويد داخل هذه المراكز.

وأكد وزير الأوقاف، أن أي إمام أو واعظة يريد استكمال الدراسة العلمية وتحضير الماجستير والدكتوراة أو الالتحاق بجامعة مفتوحه للحصول على الشهادة الإضافية فالوزارة لن تقف في وجه أي منهما بشرط أن تكون الجامعة أو المعهد معتمدة من وزارة التعليم العالي، لافتا إلى إنه لا يعتد بأي شهادة من جهة أخرى لأن هذا يترتب عليها صرف بدل مالي.

ونوه جمعة إلى أنه سيتم إعادة تشغيل مكاتب تحفيظ القرآن أول شهر ديسمبر المقبل، بتجهيزات حديثة في ملحقات المساجد وبإجراءات احترازية مشددة وذلك خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه جار التجهيز لذلك وتوفير المحفظين المعتمدين.