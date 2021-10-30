«مستقبل وطن» كفر الشيخ: نسعى لتذليل عقبات إنشاء مركز الكلى

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ استقبال المواطنين للقاء نواب الحزب؛ لبحث مطالبهم وذلك انطلاقا من الدور المجتمعى للحزب، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة.

وتلقى اليوم السبت المهندس على العجوانى عضو مجلس الشيوخ عن الحزب عدداً من الطلبات والشكاوى المتنوعة بحضور المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب عبدالحميد مرعي، عضو هيئة مكتب المحافظة وبعض من قيادات وأعضاء الحزب.

وقال النائب على العجوانى، إن الطلبات تضمنت نقل وندب وطلبات بضم كتل سكانية للحيز العمرانى باحدى القرى فى إطار القانون بالإضافة إلى شكاوي خاصة بقطاعات التعليم والصحة وشكوى من بعض أعضاء جمعية نقل الركاب بكفرالشيخ وتم التواصل مع المحاسب السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى الجهة الإدارية التابع لها الجمعية لحل المشكلة.

من ناحية أخرى، زف المهندس فوزى الرفاعى، أمين الحزب بالمحافظة بشرى لأهالى محافظة كفر الشيخ بخصوص البدء فى إنشاء مركز الكلى فى المنطقة المخصصة له على مساحة 1500 متر بمدينة كفرالشيخ مؤكداً أنه التقى اليوم الدكتور محمد عبدالهادى، رئيس جمعية أصدقاء مرضى الكلى بحضور عدد من أعضاء الجمعية وبعض قيادات المجتمع المدنى وتفقدوا المنطقة المخصصة لإنشاء المركز وتم الحديث عن أسباب تعطل المشروع.

وأشار الرفاعى إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد اجتماع موسع بمقر الحزب بحضور الدكتور على أبو شوشة الأمين المساعد والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بالمحافظة ونواب الحزب وجمعية أصدقاء مرضى الكلى وبحث جميع المعوقات قبل التنسيق والتواصل مع الأجهزة التنفيذية المعنية للبدء فورا فى إنشاء مركز الكلى لاستكمال المنظومة الصحية بالمحافظة بعد إنشاء مركز الكبد والمستشفى الجامعى ومركز الأورام.

ويأتى ذلك فى اطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية وفى إطار تفعيل دور أمانات الحزب بالمحافظات من خلال التنسيق مع نواب الحزب لتلبية احتياجات المواطنين.

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