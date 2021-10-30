تعليق السعودية على تفجير بوابة مطار عدن اليمنية

أدانت الخارجية السعودية، اليوم السبت، بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.

أكدت الخارجية السعودية أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب، بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته.

أعربت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، داعية كافة الأطراف لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم.

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجزرة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بقصف حي الكنب بمدينة تعز بقذيفة مدفعية من مواقع تمركزها بأطراف المدينة، مطالبا بسرعة العمل على تصنيف ميليشيا الحوثي"منظمة إرهابية"، ومحاكمة وملاحقة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

أوضح الإرياني - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت - أن القصف الإجرامي على الحي السكني؛ أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال من أسرة واحدة وجرح ستة آخرين بعضهم حالته خطرة، في حصيلة أولية.

‏وأشار إلى أن هذه المجزرة المروعة امتداد لأعمال القتل اليومي والممنهج الذي ترتكبه مليشيا الحوثي الارهابية بحق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن في مختلف المحافظات اليمنية منذ انقلابها على الدولة، في ظل صمت غير مبرر من قبل المجتمع الدولي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئات حقوق الانسان والمبعوثين الأممي والأمريكي بإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه المجزرة البشعة باعتبارها جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية.