عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تعليق السعودية على تفجير بوابة مطار عدن اليمنية

انفجار عدن
انفجار عدن

أدانت الخارجية السعودية، اليوم السبت، بأشد العبارات، التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.

أكدت الخارجية السعودية أن هذا العمل الإرهابي الذي تقف خلفه قوى الشر ليس موجّهًا ضد الحكومة اليمنية الشرعية فحسب، بل للشعب اليمني الشقيق بكامل أطيافه ومكوناته السياسية الذي ينشد الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في الوقت الذي تقف قوى الظلام في طريق تحقيقه لتطلعاته.

txt

انفجار عنيف بمحيط مطار عدن في اليمن.. شاهد

txt

بمشاركة دولة عربية والاتحاد الأوروبي.. مناورات بحرية ضخمة لمكافحة القرصنة بخليج عدن

أعربت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب اليمن واليمنيين كما كانت منذ اليوم الأول، داعية كافة الأطراف لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض لتوحيد الصف ومواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار واستعادة دولتهم.

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، المجزرة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بقصف حي الكنب بمدينة تعز بقذيفة مدفعية من مواقع تمركزها بأطراف المدينة، مطالبا بسرعة العمل على تصنيف ميليشيا الحوثي"منظمة إرهابية"، ومحاكمة وملاحقة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

أوضح الإرياني - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت - أن القصف الإجرامي على الحي السكني؛ أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال من أسرة واحدة وجرح ستة آخرين بعضهم حالته خطرة، في حصيلة أولية.

‏وأشار إلى أن هذه المجزرة المروعة امتداد لأعمال القتل اليومي والممنهج الذي ترتكبه مليشيا الحوثي الارهابية بحق المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن في مختلف المحافظات اليمنية منذ انقلابها على الدولة، في ظل صمت غير مبرر من قبل المجتمع الدولي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان.

وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئات حقوق الانسان والمبعوثين الأممي والأمريكي بإصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه المجزرة البشعة باعتبارها جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية.

الحكومة اليمنية اتفاق الرياض السعودية ميليشيا الحوثى مطار عدن الدولي

موضوعات متعلقة

الإمارات.. تحديد شروط الحصول على تصريح الإقامة لـ أفراد أسرة المقيمين

لبنان يكشف حقيقة قطع العلاقات مع الدول العربية التي سحبت سفرائها

وسائل إعلام ليبية : المجلس الرئاسي يعتزم تأجيل الانتخابات

خارجية لبنان: قرداحي يدرك مصلحة البلاد ولم يطلب منه رسميا الاستقالة

جيش مالي يعلن مقتل 7 جنود في هجمات متفرقة

أزمة قرداحي .. كيف تؤثر القرارات السعودية على لبنان؟

عمان .. عقد سلسلة لقاءات مع الشباب من الغد

مصرع اثنين من عناصر البيشمركة العراقية بمحافظة كركوك

ترشيحاتنا

شاهد.. رضيع يستنجد بوالديه خلال حفلة تعذيب على يد المربية

تكون كريات الدم الحمراء.. تعرف على فوائد الشطة

أسطورة كرة القدم .. محمد يوسف يهنئ الخطيب بـ عيد ميلاده

لاصقة طبية بدلا من اللقاح.. اكتشاف جديد يغير قواعد الحرب ضد كورونا

خيري رمضان يعلن التبرع بألف كتاب لـ مركز وادي النطرون للإصلاح ..فيديو

من قائمة إعداد الموبايل.. خبير أمن معلومات يكشف طريقة لحفظ الخصوصية |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيسبب تشققات.. أستاذ استشعار: رصدنا هبوطا أرضيا على جانبي سد النهضة.. فيديو

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

هذا ما سنكون عليه في عالم ميتافيرس.. القصة الكاملة للمشروع الأكثر جدلا.. فيديو وصور

وزير التموين يعيد النظر في أسعار بعض السلع .. فيديو

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

بـ غرامة كبيرة.. الكهرباء تحذر سارقي التيار : هتتكشف هتتكشف |فيديو

وفاة نجل الفنانة الراحلة سعاد محمد

وضعها حرج .. تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غزل البنات كيف تحولت من حلوى الأثرياء لأشهر أكلات الأطفال.. نوستالجيا

بحضور جماهيري.. 10 صور من حفل ويجز بـ المنارة أرينا.. شاهد

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق أول محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

تفاصيل حفل الراب في المنارة.. ابن السيوف محمل بالهدايا وويجز يسيطر على الأجواء

فيديو

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق أول محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ