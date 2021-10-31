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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عاصي الحلاني لـ صدى البلد: لقاء الجمهور كان مختلفا بعد كورونا

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني

كشف الفنان عاصي الحلاني عن شعورة بعدما التقى الجمهور في حفلات بعد توقف بسبب فيروس كورونا.

وقال في تصريحات لـ "صدى البلد": لقاء للجمهور كان له طعم مختلف، وقد قمت بعدد من الجولات العربية والغربية، وكان استقبال الجمهور رائعا يعبر عن اشتياقهم للفن، مضيفا أن لقاء الجمهور والوقوف على المسرح صعب جدا بشهادة كبار النجوم.

يحيي المطرب الكبير عاصي الحلاني حفلتين في الدورة الـ30 من مهرجان الموسيقى العربية والتي تنطلق في الفترة من 1 نوفمبر حتى 15 من نفس الشهر، فالحفلة الأولى في الأوبرا يوم 5 نوفمبر وأخرى في مكتبة الإسكندرية مدينة العملاق سيد درويش يوم 1 من نفس الشهر.

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وقال الفنان عاصي الحلاني في تصريحات لـ صدى البلد" أنه يحب المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية، لأنه شرف له الوقوف على مسرح الأوبرا العريق الذى شهد وقوف الكبار بمحرابه.

وتابع: "لبيت دعوة المهرجان فورًا لأن الموسيقى العربية فخر لكل فنان عربي، خاصة أنه نابع من مصر، كما أن الأوبرا المصرية هي الحصن الذي يحافظ على التراث الغنائي والأغنية العربية،والتقى هذا العام بجمهور الإسكندرية من خلال حفلة احييها هناك بجانب ما تقام في الأوبرا.

 

مكتبة الاسكندرية الاسكندرية فيروس كورونا الفنان عاصي الحلاني عاصي الحلاني

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