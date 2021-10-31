أخبار السيارات| 5 سيارات هاتشباك بالسوق العماني موديل 2021.. علامات ورموز كانت داعمة لأكبر صانعي السيارات..مقارنة بين هيونداي CN7 وهوندا سيفيك موديل 2021

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

تعتبر النسخة سوبارو XV واحدة من اشهر اصدارات الصانع الياباني المخضرم، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، حيث تقدم السيارة من خلال فئة واحدة تضم حزمة من عناصر دعم قائد المركبة، إلى جانب الإمكانيات الخاصة بعناصر الرفاهية، وتكنولوجيا الحماية، بالإضافة إلى القدرات الفنية الخاصة بها.

تقدم شركة هيونداي الكورية باقة من الاصدارات القوية داخل السوق المصري مثل النسخة النترا CN7 موديل 2021، بينما تواصل شركة هوندا اليابانية من تعزيز تواجدها عبر نسختها الشهيرة سيفيك موديل 2021 صاحبة التاريخ الطويل والممتد، حيث تنتمي تلك النسختين إلى فئة السيدان، إلى جانب التجهيزات الفنية الاخرى والتي تأتي على الطريقة الخاصة بكل علامة تجارية.

يضم السوق العماني حزمة من الاصدارات القوية التي تحمل موديل 2021، وتعد فئة الهاتشباك واحدة من أشهر الاصدارت، والتي تلاقي إقبالا كبيرا وخاصة وسط فئة الشباب، بجانب الكثير من المقاومات مثل سهولة التنقل والاصطفاف، والاستهلاك المناسب للوقود، إلى جانب التصميم الخاص بكل علامة تجارية.

تلعب شعارات السيارت دورًا كبيرًا في هذا العالم الملئ بالتصميمات المبهرة والارقام القياسية، حيث تمتلك كل علامة تجارية نخبة من الطرازات القوية والتي لها اصول تاريخية عريقة، إلى جانب التصميمات الحديثة والتي تتوافق مع اللمسات العصرية، نسبة إلى التطور الزمني الذي يشهدة قطاع السيارات.

تمتلك كل من النسخة فورد رينجر و تويوتا هايلكس مكانة كبيرة وسط اصدارات البيك اب، حيث تعتمد كل منهما على العديد من المفاهيم القوية، مثل القدرات الفنية الخاصة بكل علامة تجارية، وذلك من ناحية الدفع وقوة المحرك، إلى جانب التجهيزات الداخلية، والتصميمات الخارجية المبهرة ذات مساحة التخزين الخلفية، نسبة إلى فئة البيك اب الشهيرة.

كشفت شركة كوبرا الإسبانية عن نسختها الجديدة فورمينتور VZ5، والتي تجمع بين اطلالة الكروس اوفر مع مظهر خارجي يحمل الكثير من مظاهر الشراسة، حيث تمتلك هذه النسخة حزمة من المواصفات الفنية عالية الأداء، إلى جانب التجهيزات الفنية سواء كانت تتعلق بالتجهيزات الداخلية من برامج دعم قائد السيارة، أو فيما يتعلق بالتصميم الخارجي.