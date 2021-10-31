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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ملك أحمد زاهر توجه الشكر لحكومة أبوظبي على منحها الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.. شاهد

صدى البلد

وجهت الفنانة ملك احمد زاهر ، الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحها الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ونشر عدة  صور لها مع والدها وشقيقتها ليلة عبر حسابها بموقع انستجرام 

 

وكتبت ملك زاهر “ جزيل الشكر لحكومة أبوظبي و قيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة،

واضافت :  و كل التقدير و الإمتنان لجميع المؤسسات الحكومية و فريق العمل القائم، أتمنى للجميع النجاح الدائم و المزيد من التقدم و الإبداع، كل شكري و إحترامي لدولة الإمارات الشقيقة قيادة و شعباً ”.

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يذكر أن شاركت ملك أحمد زاهر في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع  أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور.

ملك احمد زاهر

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