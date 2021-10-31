غضب أمريكي بسبب مناولة بايدن والبابا فرانسيس .. ماذا حدث؟

عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعًا خاصًا لمدة 90 دقيقة تقريبًا مع البابا يوم الجمعة، وبعد ذلك قال للصحفيين إنهم ناقشوا قضايا الإيمان، لكن الإجهاض لم يتم التطرق إليه. زعم الرئيس أن البابا فرانسيس كان "سعيدًا لأنني كاثوليكي صالح" وطلب من بايدن "الاستمرار في تلقي المناولة".

وتلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن القداس في كنيسة القديس باتريك في قداس يوم السبت، بعد يوم من إعلان البابا فرانسيس نصحه بضرورة الاستمرار في المشاركة في القربان المقدس، مما أثار انتقادات من بعض القساوسة الكاثوليك الذين يعتقدون أن موقف الرئيس المؤيد للإجهاض يتعارض مع تعاليم الكنيسة.

شارك الأسقف جوزيف ستريكلاند من تايلر، تكساس، مقالًا لاذعًا في مدونة بقلم الكاردينال المحافظ ريموند بيرك، أكد فيه أن السياسيين الكاثوليك الذين يدعمون حقوق الإجهاض غير مؤهلين للحصول على القربان المقدس.

وأضاف في تغريدة على موقع "تويتر" تضمنت رابطًا للمقال: "فلنصلي من أجل توبة كل من يؤيد قتل الجنين".

بدوره، نشر أسقف بروفيدنس توماس توبين على موقع تويتر يوم الجمعة أنه يخشى أن "تفقد الكنيسة صوتها النبوي".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حث توبين البابا علانية على رفض مناولة بايدن.

وبالنظر إلى دعمه الصريح للإجهاض غير المقيد، فقد تم تأنيب الرئيس من قبل القساوسة وأبناء الرعية الكاثوليك في جميع أنحاء البلاد لاستمراره في قبول الشركة وإعلان ديانته الكاثوليكية.