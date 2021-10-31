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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور رئيس الوزراء.. اليوم الاحتفال بيوم المدن العالمي بالاقصر

يوم المدن العالمي
يوم المدن العالمي

يشهد مؤتمر يوم المدن العالمي  المقام في محافظة الأقصر ،في   اليوم الثانى له اليوم الأحد ،عقد الجلسة الافتتاحية الرئيسية بحضور ومشاركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، حيث سيتم إلتقاط صورة تذكارية لكبار الشخصيات مع رئيس الوزراء ويعقبها بدء الجلسة بكلمة ترحيب لمحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم ويعقبها كلمات لعدد من الجهات والمنظمات والشخصيات الدولية المشاركة .

 و سيتم عقد عدد من الموائد المستديرة على مدار اليوم بحضور الوزراء المصريين وكبار الشخصيات الدولية والتي ستناقش بعض الموضوعات المتعلقة بيوم المدن العالمى وعلى رأسها عدد من المبادرات الدولية ذات الصلة منها "التكيف مع المناخ لأكثر الناس تأثراً" ، و"نتائج مؤتمر المدن الذكية Innovate4Cities "ومبادرة " المستقبل الأخضر .. تعافي من فيروس كورونا " ، وستبحث المائدة المستديرة الرابعة موضوع تغير المناخ في المنطقة العربية - التحديات والفرص " .

 

وكشف وزير التنمية المحلية عن إن المؤتمر يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتى تعكس الحضارة المصرية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتى السياحة والآثار والثقافة حيث ان هناك فرصة لتقديم معالم الاكتشافات الآثرية المصرية خلال الفترة الأخيرة من خلال محاضرة متميزة يلقيها العالم الآثرى المصري الكبير الدكتور زاهي حواس ، كما تتابع الوفود الدولية المشاركة في الاحتفالية العديد من الفقرات الثقافية والفنية التي تعكس الحضارة المصرية بمعبد الأقصر ، بالإضافة إلى أن وجودهم في مدينة الأقصر ذاته بوصفها المتحف العالمي المفتوح ما يتيح فرصة لإظهار قدرة مصر على إعادة تأهيل البنية التحتية الآثرية واستعراض جهودها فى الحفاظ علي الآثر بالتزامن مع النمو الحضري في اطار فلسفة القيادة السياسية الداعية دوما لاحترام التاريخ وبناء مصر المستقبل.

 

وأضاف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، إنه سيقام على هامش المؤتمر معرضاً للوزارت والشركات العاملة فى مجالات تطوير وإعمار المدن للاستفادة من هذا الحشد الدولى والتواصل مع العديد من الجهات والشخصيات الدولية العاملة فى هذا المجال .

يوم المدن العالمي الأقصر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كورونا تغير المناخ وزير التنمية المحلية

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