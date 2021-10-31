عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال تنفيذ المشروعات الخدمية بقرية شرشابة

محافظ الغربية يباشر
محافظ الغربية يباشر تنفيذ مشروعات خدمية بقرية شرشابة بزفتي

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بقرية شرشابة بمركز زفتى.

وجاء ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

محافظ الغربية يتابع استقبال محجر القرشية 1200 عجل مستورد

كما  تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الجزئي بمدرسة الشهيد نقيب مهندس أحمد محمود المرعز الثانوية ( شرشابة الثانوية المشتركة سابقاً) من إنشاء 21 فصل جديد وتطوير ورفع كفاءة المبنى القديم بتكلفة 7 مليون جنيه ، والتي تقوم بخدمة 18099 مواطن.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة الأبنية التعليمية تقوم بتنفيذ 101 مشروع ضمن المبادرة الرئاسية بمركز زفتى ، منها إنشاء 34 مدرسة جديدة وتطوير وتوسعة وصيانة 67 مدرسة قائمة بالفعل بتكلفة إجمالية 355 مليون جنيه.

محافظ الغربية يتابع استقبال محجر القرشية 1200 عجل مستورد

كما تابع المحافظ أعمال إنشاء مجمع الخدمات بشرشابة والذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 77 ٪ ، والمقام على مساحة 592 م٢ ويضم مقرات ل (الوحدة المحلية، مكتب التموين ، الشهر العقاري، التضامن الاجتماعي ، السجل المدني والبريد) بتكلفة ١٠ مليون جنيه ، وذلك تسهيلاً على مواطني القرية في قضاء مصالحهم وتحسيناً لمستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث يتم إنشاء 9 مقرات للمجمعات خدمية بمركز زفتى بتكلفة إجمالية 90 مليون جنيه.

IMG-20211031-WA0012
IMG-20211031-WA0012
IMG-20211031-WA0009
IMG-20211031-WA0009
IMG-20211031-WA0011
IMG-20211031-WA0011
IMG-20211031-WA0010
IMG-20211031-WA0010
محافظ الغربية تنفيذ مشروعات خدمية قرية شرشابة مركز زفتى

موضوعات متعلقة

تضم مثقفين وفنانين ورياضيين.. إنشاء رابطة لأبناء الغربية وفريق كورال

ترشيحاتنا

تفاصيل الأيام الأخيرة للبطل البارالمبي طارق وهدان قبل وفاته

انتماء مزيف.. لماذا تخلت جماهير برشلونة عن دعم فريقها أمام ألافيس؟

التموين: 2.1 تريليون جنيه حجم إنفاق واستهلاك المصريين العام الماضي

النواب يبدأ في مناقشة تعديلات قانون تامين المنشآت العامة والحيوية

الكويت تقترب من تحقيق المناعة الشاملة

بداية من 10 جنيهات.. أعرف أسعار الأسماك والجمبري اليوم الأحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مستشفى النجوم : تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى ..إصابة أحمد فلوكس وكريم محسن بـ كورونا

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

وفاة طارق وهدان بطل رفع الأثقال

الصحة تكشف عن بديل عدم تلقي لقاح كورونا.. فيديو

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بشأن عقار مرضى ضمور العضلات للأطفال

تحقيقات مع 3 متهمين بواقعة التحرش بـ ابنة نشوى مصطفى.. تفاصيل

وزير التعليم للأهالي: احذروا القيل والقال على الجروبات وافهموا مناهجنا الجديدة

من الغد.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنكي الأهلي ومصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهيئة الهندسية تنظم زيارة ميدانية لوفد دولي متخصصين في مجال الري لمحطة معالجة مصرف بحر البقر

بمجرد دخولها القاعة.. كارثة تصيب عروسا واشتعال النيران في بوكيه الورد|شاهد

القوات المسلحة تحتفل بتخريج 3 دورات تدريبية للوافدين من 18 دولة أفريقية

نجوم ونجمات الفن في اليوم الثاني من حفلات "صوت السينما" بقصر عابدين

فيديو

بحرق المنزل.. شاهد أغرب حالات الانتقام الزوجي

فيديوجراف ..التحرش بابنة نشوى مصطفى ..فنانات تعرضن للتحرش

طلقها غيابياً.. فاتن موسى تكشف عن تصرف غريب من مصطفى فهمي |فيديوجراف

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ