محافظ الغربية يتابع أعمال تنفيذ المشروعات الخدمية بقرية شرشابة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بقرية شرشابة بمركز زفتى.

وجاء ذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

كما تم الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الجزئي بمدرسة الشهيد نقيب مهندس أحمد محمود المرعز الثانوية ( شرشابة الثانوية المشتركة سابقاً) من إنشاء 21 فصل جديد وتطوير ورفع كفاءة المبنى القديم بتكلفة 7 مليون جنيه ، والتي تقوم بخدمة 18099 مواطن.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة الأبنية التعليمية تقوم بتنفيذ 101 مشروع ضمن المبادرة الرئاسية بمركز زفتى ، منها إنشاء 34 مدرسة جديدة وتطوير وتوسعة وصيانة 67 مدرسة قائمة بالفعل بتكلفة إجمالية 355 مليون جنيه.

كما تابع المحافظ أعمال إنشاء مجمع الخدمات بشرشابة والذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 77 ٪ ، والمقام على مساحة 592 م٢ ويضم مقرات ل (الوحدة المحلية، مكتب التموين ، الشهر العقاري، التضامن الاجتماعي ، السجل المدني والبريد) بتكلفة ١٠ مليون جنيه ، وذلك تسهيلاً على مواطني القرية في قضاء مصالحهم وتحسيناً لمستوى الخدمات المقدمة لهم، حيث يتم إنشاء 9 مقرات للمجمعات خدمية بمركز زفتى بتكلفة إجمالية 90 مليون جنيه.

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