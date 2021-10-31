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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تقترب من تحقيق المناعة الشاملة

الكويت
الكويت

كشفت مصادر كويتية موثوقة، اليوم الأحد، أن جهود وزارة الصحة أثمرت تحقيق المناعة المجتمعية، وأن البلاد تقترب من تحقيق المناعة الشاملة.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن المصادر قولها إن مجلس الوزراء يساند ويدعم ويؤازر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح في قراره تفنيد الاستجواب المقدم له من النائب د. هشام الصالح، لافتة إلى أن الإنجازات المحققة على عدة أصعدة ومنها مواجهة الجائحة تؤكد استمراره في الحكومة.

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وردا على سؤال حول الموعد المتوقع لسفر المواطنين غير المحصنين إلى الخارج، أجابت المصادر: "حتى الآن لم ترفع توصيات إلى مجلس الوزراء للسماح بسفر المواطنين غير المحصنين للخارج".

وبينت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن وزارة الصحة مُنحت تفويضا ماليا من وزارة المالية بصرف مكافأة الصفوف الأمامية.

وأعربت المصادر عن الأسف بسبب بطء الإجراءات المطلوب إنجازها من قبل الجهات الحكومية قبل الصرف، مشيرة إلى أن المشكلة الكبيرة هي عدم توافر السيولة اللازمة.

وعلمت «الأنباء» أنه تقرر تأجيل اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الذي كان مقررا عقده اليوم، الأحد، عند الساعة 12 ظهرا، بناء على طلب وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان.

وكان السلمان قد دعا مجلس إدارة هيئة القوى العاملة إلى الاجتماع لسحب قرار حظر تجديد إقامات المقيمين البالغين 60 عاما من حملة الشهادات الأقل من الجامعية بعد إصدار إدارة الفتوى والتشريع قرارا بعدم قانونية قرار الحظر.

وينواصل انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في الكويت، وسط عدم تسجيل أي وفاة بمضاعفات الفيروس لليوم السادس على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة أمس، السبت، عن تأكيد إصابة 12 حالة جديدة، وتسجيل 34 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات 412,653 حالة.

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