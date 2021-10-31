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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة طنطا تصرف مكافأة إجادة للعاملين

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة ، برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على صرف مكافأة إجادة قدرها 500 جنيه للعاملين بإدارة الجامعة وجميع كلياتها ووحداتها والمدن الجامعية.

 وكذلك لمدير عام أمن الجامعة والقادة وأخصائي ومشرفى الأمن والمستشفيات الجامعية والمستشفى التعليمى العالمى، وكذلك المنتدبين المتواجدين على رأس العمل، اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، على أن تتحمل المستشفيات الجامعية والمستشفى التعليمى العالمى المبالغ المنصرفة خصمًا من الحسابات الخاصة بها.

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كما وافق المجلس علي صرف 10 أيام لجميع أفراد العمالة غير المنتظمة وأفراد الأمن المتدربين بأجر يومي بحد أقصي 250 جنيه خصما من الحسابات الخاصة.

وأكد رئيس الجامعة، أن تلك المكافأة تأتي في إطار تحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد، بما يعود بالنفع على سير العمل بالجامعة، موضحا أن الجامعة تكافئ دائما العاملين بها على جهدهم الذي يبذلونه من أجل الارتقاء بالجامعة.

جامعة طنطا مكافاة مالية إجادة 500 جنيه المدن الجامعية

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