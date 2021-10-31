فيديو مؤثر.. شاب ثلاثيني يتعلم المشي من جديد بسبب إعاقته المفأجاة

وثق مقطع فيديو مؤثر لحظات إصرار شاب ثلاثيني على تعلم المشي من جديد وكأنه طفل صغير.

ووفقاً لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن الشاب البريطاني الذي لم يكشف عن اسمه فقد ساقيه بشكل مفاجىء إثر اصطدامه بأحد قطارت مترو الأنفاق.

وزرع الشاب بعد الحادث أطرافًا صناعية، لكن التحدي الأكبر كان التأقلم معهما، حيث أنه قد تعين عليه تعلم المشي من جديد.

وأضافت الصحيفة أنه نظراً لتميز الشاب بقوة العزيمة أصر على هدفه رغم إخفاقه مرارًا وتكرارًا حتى نجح أخيرًا .

جدير بالذكر أن القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يكفل العديد من الحقوق التى بموجبها تضمن دمج هذه الشريحة فى المجتمع، وتدعم الدولة مجموعة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادى والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الأطراف الصناعية بإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والتى تبدأ بتحديد حالات الإعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة.



وضمن القانون عقوبات بشأن التعدى على الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة أو الحصول عليها بدون وجه حق، وذلك في خطوة الهدف منها ان تتمتع هذه الشريحة بحقوقها المستحقة، وعدم التعدى عليه، لينص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:

- تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة موجب هذا القانون، أو استفاد بتلك حال كونه غير مستحق لذلك.

- انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.

- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التي آلت إليه بالميراث.

-حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، وتحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير وجه حق.