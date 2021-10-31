مجانا.. 5 إجراءات "مهمة" لفحص أمان هواتف أندرويد من البرامج الضارة

إذا كنت تملك هاتفا ذكيا يعمل بنظام التشغيل أندرويد، وتشعر بالقلق بشأن البرامج الضارة التي تصيب الهواتف الذكية، فمن المنطقي تثبيت تطبيق مكافحة فيروسات على هاتفك، حيث توجد الكثير من تطبيقات الأمان المميزة للاختيار فيما بينها.



إليك 5 عمليات فحص أساسية يمكنك القيام بها للحفاظ على الهاتف الخاص بك آمنا من البرامج الضارة، بحسب ما ذكره موقع "makeuseof".

1. اختبر حماية هاتفك من البرامج الضارة:

يمكنك اختبار حماية هاتفك باستخدام أداة مجانية تسمى F-Secure AV Test، وتستخدم هذه الأداة ملف اختبار مكافحة البرامج الضارة الذي طورها المعهد الأوروبي لأبحاث مكافحة فيروسات الكمبيوتر EICAR، من أجل قياس مدى جودة عمل تطبيق الأمان الخاص بك، وقد تم تصميم ملف EICAR ليتم تحديده على أنه فيروس، ولكنه غير ضار تماما.

2. افحص إعدادات هاتفك:

يمكن أن يؤدي تشغيل ميزات أندرويد غير الآمنة أو إيقاف تشغيل الميزات الآمنة إلى تعريض أمان هاتفك وخصوصيته للخطر بطرق قد لا تدركها، يمكنك تحديد هذه الثغرات وإصلاحها عن طريق تثبيت تطبيق مجاني يسمى “SAFE Me”، تم إنشاؤه بواسطة شركة الأمن السيبراني Lucideus لتعزيز الوعي بالتهديدات عبر الإنترنت، ويقوم بمسح جهازك لمنحك درجة “الثقة” بناءً على إعداداتك الحالية.



3. تأكد من أن أذونات التطبيقات الخاصة بك:

يوفر لك نظام التشغيل أندرويد مدير أذونات مدمجا يساعدك في منع التطبيقات غير المصرح بها من الوصول إلى بياناتك، حيث يتيح لك العثور على هذا التطبيق بدءا من نظام أندرويد 6 والإصدارات الأحدث، من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم التطبيقات والإشعارات ثم مدير الأذونات المتقدمة، يستخدم هذا التطبيق المجاني جدولا بسيطا لإبراز الأذونات التي تم منحها لكل تطبيق موجود على هاتفك، والتي تشمل قراءة سجل المكالمات، والوصول إلى الميكروفون والكاميرا، وقراءة جهات الاتصال، والوصول إلى الموقع.

4. فحص تطبيقات أندرويد بحثا عن ثغرات أمنية:

يمكن أن تؤدي الإعدادات الافتراضية غير المتغيرة في التطبيقات التي تستخدمها كل يوم إلى تسريب بياناتك أو سرقتها وتتمثل إحدى طرق اكتشاف العيوب في تطبيقات أندرويد وإصلاحها باستخدام تطبيق يدعى Jumbo، تتوفر هذه الأداة أيضًا لنظام التشغيل iOS، وهي تفحص التطبيقات والخدمات الشائعة بما في ذلك تطبيقات Google و Facebook و Amazon و YouTube و Twitter، بحثا عن مشاكل الخصوصية والأمان.

5. فحص التطبيقات التي تعمل في الخلفية:

تعتبر التطبيقات التي في خلفية جهاز أندرويد، مصدر قلق لأنها تستهلك قدر كبير من عمر البطارية وذاكرة الوصول العشوائي في نفس الوقت مثل برنامج الجوكر الضار، لذلك توجد العديد من تطبيقات إدارة المهام التي تتيح لك عرض العمليات التي تحدث في خلفية الجهاز التي تتخطى تطبيقات الأمان الخاص بك و القضاء عليها.