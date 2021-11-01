بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار ومواصفات هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022

ارتفعت اسعار السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 داخل السوق المصري، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة قدرها 5 الاف جنيه.

مواصفات السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022

تتمتع السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر، سعة 1600 سي سي، قاتدر على انتاج قوة 127.5 حصانا، وعزم اقصى للدوران 157 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء سداسية السرعات، وبهذه الامكانيات الفينة تنطلق السيارة من النقطة 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.6 ثانية.

وترتكز هيونداي النترا CN7 موديل 2022 على جنوط رياضية تبدأ من 15 بوصة إلى 16 بوصة، مع قياسات هيكلية بلغت 4675 مم للطول، وبعرض يبلغ 1825 مم، و 1430 مم للارتفاع، بالاضافة إلى تجهيزات خارجية تشمل مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT مع فتحة سقف للفئات الاعلى تجهيزًا، إلى جانب فتحات هوائية متعددة المقاطع تتوسط الشبكات الامامية، ومتشعرات حركة لسهولة اصطفاف السيارة مدعومة بكاميرا خلفية.

الأسعار الجديدة للسيارة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022

الفئة الأولى SMART موديل 2022 بسعر 330 ألف جنيه.

الفئة الثانية SMART SAFETY موديل 2022 بسعر 340 ألف جنيه.

الفئة الثالثة SMART FUN موديل 2022 بسعر 352 ألف جنيه.

الفئة الرابعة SMART PLUS موديل 2022 بسعر 378 ألف جنيه.

الفئة الخامسة موديل 2022 بسعر 403 الاف جنيه.

الفئة السادسة ADVANCED موديل 2022 بسعر 440 ألف جنيه.

الفئة السابعة PREMIUM موديل 2022 بسعر 500 ألف جنيه.