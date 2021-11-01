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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس كاجوال.. ندى بسيوني تخطف الأنظار بجمالها

صدى البلد

نشرت الفنانة ندي بسيوني صورة جديدة لأحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

 وظهرت الفنانة ندي بسيوني، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار ، مرتدية ملابس كاجوال توب يأخذ القماش الدانتيل من منطقة الصدر ونسقت معه بنطلون جينز فاتح.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مي عمر على ترك شعرها منسدلا ووضعت بعض اللمسات البسيطة من مكياج العيون وأحمر الشفاه باللون الداكن.
 

وكانت أحدث أعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور أم ريهام حجاج في مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي.

 

مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على، وبطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوي، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهاني عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازي، ‏ومنة فضالي، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد.

وتقدم ندى بسيوني برنامج على قناة النهار، تحت عنوان حاجة حلوة والذي يوثق تاريخ المناطق الجمالية في مصر.

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