شاهد.. طريقة عمل بطاطا تشيز كيك

قدمت الشيف “ توتا مراد “ ، اليوم ، الاثنين، خلال برنامج ” سفرة و طبلية ”، والمذاع على فضائية " صدى البلد "طريقة عمل بطاطا تشيز كيك:
الكريمة
كوب جبنة كريمي
كوب كريمة خفق
كوب لبن مثلج
كوب كريم شانتى خام
نصف كوب باسترى
وفى سياق أخر، قدمت الشيف “ توتا مراد “ ، اليوم ، السبت ، خلال برنامج ” سفرة و طبلية ”، والمذاع على فضائية " صدى البلد " وصفة بط بالكسكسى .
مقادير الوصفة
بط
بوكيه جارنيه
زيت وسمن
حبهان + مستكة
ورق لورا
ملح وفلفل أسود
خلطة تلميع البط
زبدة
صويا صوص
بابريكا
ملح وفلفل أسود
الكسكسى
2 كوب كسكسى
كوب مرق مغلى
2 ملعقة كبيرة سمن
2 فص ثوم مفروم