شاهد.. طريقة عمل بطاطا تشيز كيك

قدمت الشيف “ توتا مراد “ ، اليوم ، الاثنين، خلال برنامج ” سفرة و طبلية ”، والمذاع على فضائية " صدى البلد "طريقة عمل بطاطا تشيز كيك:

الكريمة

كوب جبنة كريمي

كوب كريمة خفق

كوب لبن مثلج

كوب كريم شانتى خام

نصف كوب باسترى

وفى سياق أخر، قدمت الشيف “ توتا مراد “ ، اليوم ، السبت ، خلال برنامج ” سفرة و طبلية ”، والمذاع على فضائية " صدى البلد " وصفة بط بالكسكسى .

مقادير الوصفة

بط

بوكيه جارنيه

زيت وسمن

حبهان + مستكة

ورق لورا

ملح وفلفل أسود



خلطة تلميع البط

زبدة

صويا صوص

بابريكا

ملح وفلفل أسود

الكسكسى

2 كوب كسكسى

كوب مرق مغلى

2 ملعقة كبيرة سمن

2 فص ثوم مفروم