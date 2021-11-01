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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. طريقة عمل بطاطا تشيز كيك

بطاطا تشيز كيك
بطاطا تشيز كيك

قدمت الشيف “ توتا مراد “ ، اليوم ، الاثنين، خلال برنامج ” سفرة و طبلية ”، والمذاع على فضائية " صدى البلد "طريقة عمل بطاطا تشيز كيك:

 

الكريمة
كوب جبنة كريمي
كوب كريمة خفق
كوب لبن مثلج
كوب كريم شانتى خام
نصف كوب باسترى

وفى سياق أخر، قدمت الشيف “ توتا مراد “ ، اليوم ، السبت ، خلال برنامج ” سفرة و طبلية ”، والمذاع على فضائية " صدى البلد " وصفة بط بالكسكسى .

 

مقادير الوصفة

بط
بوكيه جارنيه
زيت وسمن
حبهان + مستكة
ورق لورا
ملح وفلفل أسود


خلطة تلميع البط
زبدة
صويا صوص
بابريكا
ملح وفلفل أسود

الكسكسى 
2 كوب كسكسى 
كوب مرق مغلى 
2 ملعقة كبيرة سمن
2 فص ثوم مفروم

صدى البلد بطاطا تشيز كيك توتا مراد تشيز كيك سفرة و طبلية

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