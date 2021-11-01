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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة التعديات

إزالة 24 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين. 

 

اعتماد تنفيذ الدورة الـ 80 في المواطنة والتوعية السكانية وتنظيم الأسرة بأوقاف البحيرة

 

إزالة 24 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة في البحيرة

 

في نفس السياق، أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز حوش عيسى و كوم حمادة والدلنجات عن إزالة 24 حالة تعدي على مساحة بلغت 2108 م٢ عبارة عن: 

 

-  تنفيذ 17 حالة إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 1500 م تابعة لهندسة الري بحوش عيسى عبارة عن مباني وأراضي مزروعة.

- إزالة 6 قرارات على أملاك الدولة بمساحة 308 م بقرية صفط العنب بكوم حماده.

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 300م بقرية طيبة بالدلنجات.

البحيرة إزالة التعديات الأراضى الزراعية املاك الدولة محافظ البحيرة

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