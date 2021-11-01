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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: الصواريخ الأمريكية في أوروبا تشكل تهديدا كبيرا

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأثنين، إن الصواريخ الأمريكية في أوروبا تشكل تهديدا.

 

وأضاف بوتين في تصريحات صحفية: "الجيش الروسي سيحصل قريبا على أول نماذج منظومة الصواريخ إس-500".

 

وتابع الرئيس الروسي: "هناك خطط للولايات المتحدة لنشـر الصواريخ المتوسطة المدى في أوروبا ما يهدد أمن البلاد".

 

وأشار إلى أن نظام الدفاع الجوي الروسي المحدث يكشف الصواريخ الباليستية والفرط صوتية بكافة أنواعها وقادر على تدميرها على طول مسار تحليقها.

 

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وتجري الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية محادثات بشأن الاستقرار الاستراتيجي، على خلفية انتهاء مدة سريان معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت - 3" التي وقعها الرئيس الأمريكي الأسبق، بارك أوباما، والرئيس الروسي السابق دميتري مدفيديف.

 

وفي وقت سابق، أعرب وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، عن  قلق بلاده إزاء اعتزام الولايات المتحدة نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

 

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع وزير خارجية كوريا الجنوبي إي يون: "بشكل عام، إذا تحدثنا عن دول ومناطق أخرى، فإننا بالطبع قلقون بشأن الرغبة التي أعلنها الأمريكيون تجاه نشر أنظمة صواريخ كانت محظورة بموجب معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، بالطبع، ليس فقط في أوروبا، ولكن أيضًا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

 

كما أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، الأسبوع الماضي، أن روسيا لا تتخطى التزاماتها الدولية، بشأن الحد من التسلح، وتتخذ إجراءات لضمان الأمن، وذلك على خلفية نشر الدرع الصاروخي الأمريكي.

روسيا صواريخ الدفاع الجوي كوريا الولايات المتحدة لافروف الرئيس الروسى الجيش الروسى بوتين

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