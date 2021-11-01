نجلا عثمان تكشف فوائد ممارسة رياضة الزومبا

استضافت الإعلامية نشوي مصطفي مقدمة برنامج " بنت البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد 2، نجلا عثمان مدربة لياقة للحديث عن سر رشاقتها وأفضل النظم الغذائية.

وقالت نجلا عثمان، إنها بدأت في ممارسة الرياضة بعد إجرائها علمية في قدم بعد تعرضها لحادث تسبب في تمزق بالأربطة.

وأوضحت:" نزولي للجيم ساهم بشكل كبير في خروجي من حالات الاحباط التي مررت بها".

وأكدت نجلا عثمان، أنها بدأت في ممارسة رياضة الزومبا منذ فترة كبيرة وبالفعل وجدت تحسنا كبيرا علي كافة مناحي حياتها.

وأكملت:" رياضة الزومبا مفيدة تحسين الدورة الدموية في الجسم، وحرق مايقارب من 600 سعر حرارى، وتقوية عضلات الحوض.