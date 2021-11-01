والد ياسمين صبري يفتح النار مجددا: خلل نفسى أثر على شخصيتها.. وسأقاضيها

عاد والد الفنانة ياسمين صبرى وفتح النار مجددا على ابنته بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل فى الفترة الماضية، التى كشفت فيه عن توتر العلاقة بينه وبين والدها الدكتور أشرف صبرى.

وقرر والد ياسمين صبرى أن يخرج عن صمته ويهاجمها عبر السوشيال ميديا وقال خلال مداخلة تليفونية له مع برنامج “ET بالعربى”: لم أكن أتخيل يوما أن تهاجمنى ابنتى ياسمين صبرى بهذا الشكل غير اللائق وهو ما أحزننى كثيرا أتصور أن هناك خللا نفسيا حدث وأثر على شخصياتها وأفعالها ودفعها إلى نسيان كل ما كان يربطنى بها حتى فترة عيشتها معى.

فترة دراستها

وأضاف والد ياسمين صبرى “أشرف صبرى” : كنت سافرت إلى فرنسا لمدة 4 سنوات وبعدها عدت إلى مصر وكانت ياسمين صبرى تعيش معى وتركت لها مفتاح المنزل وهو أكبر دليل على أن تواجدها معى لفترة طويلة وكنت طوال سفرى أرسل إلى والدتها كل ما يحتاجونه من مصروفات دراسية وغيرها.

واوضح والد ياسمين صبرى : ان ما قالته ياسمين فى البرنامج من تصريحات مسيئة لى فاننى ساقاضيها بداعى السب والقذف، وكان الخلاف بدأ بيننا بعد طلاقها من زوجها الأول وهو الأمر الذى لم اكن على علم به وهو امر ازعجنى واغضبنى كثيرا فضلا عن أننى كنت قبل زواجها رافضا تماما احترافها التمثيل ولكن بعد زواجها دخلت عالم التمثيل وقدمت عددا من الاعمال الدرامية منها "جبل الحلال".

مسلسل 2022

يذكر أن ياسمين صبري ستعود إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبدالمعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019، وشارك فيبطولتة العمل أحمد صلاح حسنى، احمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سمير فرج، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

وقدمت ياسمين صبرى آخر أعمالها، مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان قبل الماضى، معالجة دراما محمد سيدبشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب،إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمدجمعة.