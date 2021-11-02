عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

بدء تسليم الأسطوانات الإلكترونية الخاصة بالمقررات بآداب عين شمس.. عبر هذا الرابط .. تجارة عين شمس تعلن نتيجة امتحانات دور أغسطس

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

 


-بدء تسليم الأسطوانات الإلكترونية  الخاصة بالمقررات بآداب عين شمس 
-عبر هذا الرابط ..تجارة عين شمس تعلن نتيجة امتحانات دور أغسطس
-موعد فتح دعم المصروفات الدراسية للطالبات غير القادرات ببنات عين شمس

 

 


قال الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب جامعة عين شمس انه تم وضع جدول زمني لتسليم الCD لجميع الفرق من خلال منافذ شؤون الطلاب .


واكد الدكتور مصطفي مرتضي خلال تصريحاته علي ضرورة التزام  الطلاب بالمواعيد المحددة للطلاب حسب كل فرقة عند استلام الCD لافتا ان تم ونشر الجداول علي الصفحة الرسمية للكلية .


وشدد عميد كلية الآداب علي التزام جميع الطلاب بالإجراءات الاحترازية من حيث ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لافتا ان الكلية تقوم بتطيعم الطلاب بلقاح فيروس كورونا.


كما نظمت وحدة متابعة الخريجين التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع إدارة الاعلام والعلاقات البيئية بوزارة التعليم العالي ورشة عمل مجانية بعنوان (معسكر الابتكار ) .

أقيمت الورشة تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وا.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و ا.د مصطفى مرتضي عميد الكلية و اشراف ا.د. رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واعداد وتنفيذ ا.د ايمان طه مديرة وحدة متابعة الخريجين ومن التعليم العالي منال محمد كامل و ليلي محمود عبد الرحيم.
وقدمت الورشة المدربة : سحر غازي ونسقتها مريم رافت من مؤسسة انجاز للتدريب ونيرمين جرجس من  إدارة متابعة الخريجين بالكلية .

وتعرف المشاركين في الورشة علي مجتمع رواد الأعمال من خلال تعلم مباديء علم ريادة الأعمال مما يسهم في تنمية مهارات التواصل لديهم وحل المشكلات في وقت محدد .
واستهدفت الورشة تقديم نشاطات تعليمية تمكن المشاركين من تعلم العديد من مهارات العمل الجماعي ، ودعم روح المبادرة ومهارات دخول السوق وكيفية تحويل أفكارهم إلي مشاريع تجارية واجتماعية وكذلك تحويل الأفكار الإبداعية الي منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ وتطبيق مبادئ تطوير الأفكار في حياتهم الشخصية والعملية وفهم ماهية وأنواع وأهداف ومتطلبات نموذج العمل التجاري وكيفية تحديد معايير تقييم أداء المشروع وتكوين فريق متكامل لإدارة المشروع بنجاح .
وفي نهاية الورشة حصل المتدربين والمدربين على شهادات مشاركة وتقدير من المؤسسة المانحة (إنجاز).

أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس عن نتيجة امتحان دور أغسطس (الفصل البينى) للعام الجامعى 2020 – 2021 
• برنامج ( نظام التعلم المدمج – نظام قديم – نظام ثانوية عامة )
على الرابط التالىhttps://bit.ly/3bxhjna
 
كما نشرت الكلية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أماكن وأرقام جلوس امتحان دور أكتوبر للعام الجامعي 2020 – 2021 
• أرقام جلوس شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية.
• أرقام جلوس شعبة الدراسة باللغة العربية.
على الرابط التالي
‏https://bit.ly/3Bje3Gt

الجدير بالذكر  أعلنت الدكتورة هيام وهبه وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف الرسمي لفريق CFA بكلية التجارة جامعة عين شمس أنه تم الانتهاء من اختيار الفريق الذى سوف يمثل كلية التجارة وجامعة عين شمس فى المسابقة البحثية للمحللين الماليين والتي تعقدها الجمعية العالمية للمحللين الماليين Chartered Financial Association (CFA) لعام 2022. 

حيث أوضحت ا.د هيام وهبة انه تم الإعلان لطلاب الفرقة الرابعة شعبة اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، القسم الفرنسي، كذلك طلبة الفرقة الثالثة والرابعة بنظام الساعات المعتمدة بالغتين العربية و الإنجليزية، برنامج كين وأوشن و طلبة الماجستير بالكلية. 


قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه سوف يتم فتح دعم المصروفات الدراسية للطالبات الغير قادرات ابتداء من يوم السبت الموافق ١٣نوفمبر علي أن يتم تسليم الابحاث الاجتماعية من ٩صباحا حتي ١٢:٣٠ظهرا، وفقا للجدول المحدد لكل فرقة.

وأضافت عميدة كلية البنات لـ صدي البلد أن البحث الاجتماعي خاص بدعم المصروفات الدراسية فقط وليس له علاقة باشتراك المترو أو كارنيه الكلية .

ونوهت بأنه سوف يتم غدا الثلاثاء تطعيم طالبات الفرقة الرابعة لشعبة (اجتماع) عام و انتساب و طالبات الفرقة الرابعة لجميع الشعب الأدبية التربوية و التعليم الأساسي من الساعة العاشرة صباحا و حتى الساعة الثانية ظهرا و تطعيم الجرعة الثانية للطالبات فى موعدهم بالكارت و ذلك بدء من الساعة الثانية ظهرا و حتى الرابعة مساء مع ضرورة تصوير الكارت قبل تسليمه و الاحتفاظ بصورة منه بصفة دائمة حتى صدور الشهادة. 
بمعمل اللغويات بالدور الأرضي بالمبنى الملحق  و على الطالبات التأكد من تسجيلهن على لينك الكلية و لينك وزارة الصحة أولا وأن يكون معها اصل و صورة الرقم القومي الخاص بها، يرجى الالتزام بالشعب المطلوبة تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتخذة بالكلية.

ترشيحاتنا

الوحوش البافارية .. تسارع مميز  لـ بي ام دبليو M3 كومبتيشن  

جمع مليون دولار في 28 ساعة لمساعدة اللاجئين.. أبو فلة يوتيوبر من نوع خاص

مفاجأة بشأن ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا

وزير السياحة والآثار: لقاءات إعلامية مع أكثر من ٢٥ من ممثلي كبري وسائل الإعلام الإنجليزية والعالمية

هل يجوز لأب أن يوصي بجزء من ميراثه لابنته الوحيدة .. الإفتاء توضح

وزيرة البيئة: مصر دولة قليلة الانبعاثات لكنها هشة في تحمل التأثيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الاسماعيلية

تركي آل الشيخ يعلن وفاة الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز

الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

فصل رأسه عن جسده في الشارع.. قاتل شاب الإسماعيلية يواجه هذه العقوبات

نهاية العالم تدق.. "قمة المناخ" تحذر من غرق مدينة مصرية

فصل رأسه عن جسمه..أسرة قتيل الإسماعيلية تتحدث لـ صدى البلد .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صادم.. بايدن يغط في النوم خلال قمة تغير المناخ|شاهد

ما بين باريس 2015 وجلاسكو 2021.. ماذا قدمت مؤتمرات وقمم المناخ للحفاظ على الأرض؟

تامر فرج بالعكاز فى العرض الخاص لفيلم فرق خبرة .. صور

ساحرة شريرة وحيوانات.. أغرب احتفالات المشاهير بالهالوين وهذا ما فعلته كيم كارداشيان - صور

فيديو

نساء الهضبة .. سر الظهور المتكرر لـ عمرو دياب مع تيارا واهب

فيديوجراف| قبل انطلاق احتفاليته.. 10 معلومات هامة عن طريق الكباش

حجر معسل.. عروس تثير الجدل بتدخين الشيشة في الكوشة.. فيديوجراف

حجاب وسجن وعري وتعذيب خادمات.. ماذا قالت وفاء مكي مع راغدة شلهوب

المزيد

ساحة رأي

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (10)

د. هادي التونسي يكتب : زيارة إلى متحف الأشجار

إيمان الدربي تكتب: "امسك متحرش"

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ