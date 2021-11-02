

-بدء تسليم الأسطوانات الإلكترونية الخاصة بالمقررات بآداب عين شمس

-عبر هذا الرابط ..تجارة عين شمس تعلن نتيجة امتحانات دور أغسطس

-موعد فتح دعم المصروفات الدراسية للطالبات غير القادرات ببنات عين شمس



قال الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب جامعة عين شمس انه تم وضع جدول زمني لتسليم الCD لجميع الفرق من خلال منافذ شؤون الطلاب .



واكد الدكتور مصطفي مرتضي خلال تصريحاته علي ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد المحددة للطلاب حسب كل فرقة عند استلام الCD لافتا ان تم ونشر الجداول علي الصفحة الرسمية للكلية .



وشدد عميد كلية الآداب علي التزام جميع الطلاب بالإجراءات الاحترازية من حيث ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي لافتا ان الكلية تقوم بتطيعم الطلاب بلقاح فيروس كورونا.



كما نظمت وحدة متابعة الخريجين التابعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع إدارة الاعلام والعلاقات البيئية بوزارة التعليم العالي ورشة عمل مجانية بعنوان (معسكر الابتكار ) .

أقيمت الورشة تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وا.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و ا.د مصطفى مرتضي عميد الكلية و اشراف ا.د. رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واعداد وتنفيذ ا.د ايمان طه مديرة وحدة متابعة الخريجين ومن التعليم العالي منال محمد كامل و ليلي محمود عبد الرحيم.

وقدمت الورشة المدربة : سحر غازي ونسقتها مريم رافت من مؤسسة انجاز للتدريب ونيرمين جرجس من إدارة متابعة الخريجين بالكلية .

وتعرف المشاركين في الورشة علي مجتمع رواد الأعمال من خلال تعلم مباديء علم ريادة الأعمال مما يسهم في تنمية مهارات التواصل لديهم وحل المشكلات في وقت محدد .

واستهدفت الورشة تقديم نشاطات تعليمية تمكن المشاركين من تعلم العديد من مهارات العمل الجماعي ، ودعم روح المبادرة ومهارات دخول السوق وكيفية تحويل أفكارهم إلي مشاريع تجارية واجتماعية وكذلك تحويل الأفكار الإبداعية الي منتجات وخدمات قابلة للتنفيذ وتطبيق مبادئ تطوير الأفكار في حياتهم الشخصية والعملية وفهم ماهية وأنواع وأهداف ومتطلبات نموذج العمل التجاري وكيفية تحديد معايير تقييم أداء المشروع وتكوين فريق متكامل لإدارة المشروع بنجاح .

وفي نهاية الورشة حصل المتدربين والمدربين على شهادات مشاركة وتقدير من المؤسسة المانحة (إنجاز).

أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس عن نتيجة امتحان دور أغسطس (الفصل البينى) للعام الجامعى 2020 – 2021

• برنامج ( نظام التعلم المدمج – نظام قديم – نظام ثانوية عامة )

على الرابط التالىhttps://bit.ly/3bxhjna



كما نشرت الكلية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أماكن وأرقام جلوس امتحان دور أكتوبر للعام الجامعي 2020 – 2021

• أرقام جلوس شعبة الدراسة باللغة الإنجليزية.

• أرقام جلوس شعبة الدراسة باللغة العربية.

على الرابط التالي

‏https://bit.ly/3Bje3Gt

الجدير بالذكر أعلنت الدكتورة هيام وهبه وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف الرسمي لفريق CFA بكلية التجارة جامعة عين شمس أنه تم الانتهاء من اختيار الفريق الذى سوف يمثل كلية التجارة وجامعة عين شمس فى المسابقة البحثية للمحللين الماليين والتي تعقدها الجمعية العالمية للمحللين الماليين Chartered Financial Association (CFA) لعام 2022.

حيث أوضحت ا.د هيام وهبة انه تم الإعلان لطلاب الفرقة الرابعة شعبة اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، القسم الفرنسي، كذلك طلبة الفرقة الثالثة والرابعة بنظام الساعات المعتمدة بالغتين العربية و الإنجليزية، برنامج كين وأوشن و طلبة الماجستير بالكلية.



قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إنه سوف يتم فتح دعم المصروفات الدراسية للطالبات الغير قادرات ابتداء من يوم السبت الموافق ١٣نوفمبر علي أن يتم تسليم الابحاث الاجتماعية من ٩صباحا حتي ١٢:٣٠ظهرا، وفقا للجدول المحدد لكل فرقة.

وأضافت عميدة كلية البنات لـ صدي البلد أن البحث الاجتماعي خاص بدعم المصروفات الدراسية فقط وليس له علاقة باشتراك المترو أو كارنيه الكلية .

ونوهت بأنه سوف يتم غدا الثلاثاء تطعيم طالبات الفرقة الرابعة لشعبة (اجتماع) عام و انتساب و طالبات الفرقة الرابعة لجميع الشعب الأدبية التربوية و التعليم الأساسي من الساعة العاشرة صباحا و حتى الساعة الثانية ظهرا و تطعيم الجرعة الثانية للطالبات فى موعدهم بالكارت و ذلك بدء من الساعة الثانية ظهرا و حتى الرابعة مساء مع ضرورة تصوير الكارت قبل تسليمه و الاحتفاظ بصورة منه بصفة دائمة حتى صدور الشهادة.

بمعمل اللغويات بالدور الأرضي بالمبنى الملحق و على الطالبات التأكد من تسجيلهن على لينك الكلية و لينك وزارة الصحة أولا وأن يكون معها اصل و صورة الرقم القومي الخاص بها، يرجى الالتزام بالشعب المطلوبة تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتخذة بالكلية.