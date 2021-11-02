أسعار العملات الأجنبية والآسيوية فى بنك مصر اليوم الثلاثاء 2-11-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .



سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار كالتالى بلع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع .



ونرصد أسعار صرف العملات الاجنبية فى بنك مصر اليوم الثلاثاء

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الثلاثاء 18.05 جنيه للشراء و 18.21جنيه للبيع مسجلة ارتفاعا نحو 5 قروش خلال اسبوع .

وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الثلاثاء 21.33 جنيه للشراء و 21.54 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى بنك مصر اليوم الثلاثاء 17.05 جنيه للشراء و 17.20جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف كورن سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم الثلاثاء 1.81 جنيه للشراء و1.83 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كورن نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم الثلاثاء 1.84 جنيه للشراء و1.86 جنيه للبيع .

واستقرت سعر صرف كورن دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم الثلاثاء 2.42 جنيه للشراء و2.44 جنيه للبيع .

اسعار صرف العملات الاسيوية فى بنك مصر اليوم الثلاثاء

ورصد "صدى البلد" أسعار صرف العملات الاسيوية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الثلاثاء .

سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم الثلاثاء نحو 13.66جنيه للشراء و 13.80جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال اليوم الثلاثاء عند 2.44 جنيه للشراء و2.46 جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .