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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تقرر خصم ديون الكهرباء المتراكمة على السلطة الفلسطينية من أموال المقاصة

إسرائيل تخصم ديون
إسرائيل تخصم ديون الكهرباء المتراكمة على السلطة الفلسطينية

أعلن الوزير في وزارة المالية الإسرائيلية، حمد عمار ، أن ديون الكهرباء المترتبة على السلطة الفلسطينية ستخصم من أموال المقاصة المحصلة للفلسطينيين.

وتبلغ مديونية الكهرباء على السلطة حسب صحيفة “يسرائيل هيوم” بمبلغ 400 مليون شيكل لشركة الكهرباء الإسرائيلية سوف يتم خصمها من أموال المقاصة .

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كما أشار عمار الى انه اصدر تعليمات لمصلحة الضرائب للتنسيق مع السلطة الفلسطينية لوضع مخطط لجدولة الديون من الأموال الضريبية المحولة اليها".مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية لن تستطيع شطب الديون لشركة الكهرباء.


وتزود شركة الكهرباء الإسرائيلية معظم الكهرباء الضفة وغزة. وينص اتفاق 2017 على أن إسرائيل ستخصم من أموال الضرائب التي تحولها إلى السلطة الفلسطينية المبالغ المستحقة عليها.

وتشرع سلطات الاحتلال في فصل الكهرباء، بدءا من يوم الأربعاء المقبل، علما أن المناطق المهددة بانقطاع الكهرباء تشمل مدينتي رام الله وبيت لحم والقرى الواقعة في محيط القدس المحتلة، حيث من المتوقع أن يتم قطع التيار لمدة 4 ساعات يوميا، حتى منتصف مارس المقبل، في حال لم يتم جدولة الديون.

إسرائيل السلطة الفلسطينية اموال المقاصة

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