عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سد ودانك.. شوبير يوجه رسالة نارية لـ موسيماني قبل قمة الأهلي والزمالك

الإعلامي أحمد شوبير
الإعلامي أحمد شوبير

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة ناريه لـ بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، قبل مواجهة الزمالك، في مسابقة الدوري المصري.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: يوجد حالة من القلق، داخل النادي الأهلي، ومش فاهم ليه، الأهلي حقق بداية رائعة أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى، وقدم مباراة جيده أمام البنك الأهلي في الجولة الثانية، لكن أشعر بوجود حالة من القلق داخل الفريق".

تابع شوبير:" بالنسبة لقصة كهربا، فاللاعب قال فقط، متي سألعب؟ أريد اللعب، وفي النهاية قرار المشاركة في يد موسيماني، وأقول له لا تشارك أحد في قرارتك ولا في نقاشاتك".

فضل:الزمالك لازم يحافظ على بن شرقي.. وكارتيرون يتفوق على موسيماني لهذا السبب

رضا عبد العال يهاجم موسيماني بسبب رد فعله تجاه كهربا

أضاف شوبير:" إذا لا تريد أي لاعب في الأهلي، يمكن أن تطلب رحيله، أو تستبعده من القائمة، لكن طريقة إيصال المعلومة، مهم جدا، لأن جمهور الأهلي ليس جمهور سهل، هو جمهور يفهم جيدا".

أضاف:" جماهير الأهلي لا تقبل الخسارة، حتى وإن فاز الفريق بلقب الدوري 40 مرة، سيطلب منك الفوز باللقب 41، هو جمهور الأهلي طبيعته كده".

واصل :" كهربا سيشارك في ودية المرج اليوم، لا توجد مشكلة، قد يكون موسيماني غير مقتنع فنيا بـ كهربا، والأزمة التي حدثت منذ فترة انتهت تماما، على حسب معلومات".

استطرد شوبير:" أطلب من موسيماني أن يسد ودانه شويه، لأنه يحب السوشيال ميديا جدا، وهذا ليس أسلوب الأهلي، الأهلي يعمل دائما داخل الغرف المطلقة، ويجب عدم الانفعال مع كل سؤال صحفي".

اختتم شوبير:" أنا بصراحة أشعر بحالة من القلق، رغم عدم وجود مشكلة بين موسيماني وكهربا، لكن فيه أجواء مش مريحه، أتمنى أن تنتهي".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري المصري.

ترتيب الأهلي والزمالك:

يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني.

شوبير موسيمانى الأهلى الزمالك الدوري المصري

ترشيحاتنا

الحكومة تكشف حجم الانفاق على قطاعي الصحة والتعليم

معلومات الوزراء يجري استطلاعاً للرأي للتعرف على معدلات استخدام الشباب للإنترنت

أمريكا بـ آذان صماء إزاء تحذيرات إسرائيل من نووي إيران

الأهلي يقلق.. شوبير يوجه رسالة شديدة اللهجة لموسيماني قبل مواجهة الزمالك

الأرصاد: طقس الغد معتدل على كافة الأنحاء ودرجات الحرارة مستقرة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

المصريون ماتحركوش ليه.. خبراء يكشفون سر سكوت شهود حادث الإسماعيلية

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الاسماعيلية

غربلة فى القائمة.. بالأسماء 5 نجوم تحت مقصلة الاستبعاد من منتخب مصر

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

نهاية العالم تدق.. "قمة المناخ" تحذر من غرق مدينة مصرية

فصل رأسه عن جسده في الشارع.. قاتل شاب الإسماعيلية يواجه هذه العقوبات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في العناية المركزة .. قلوب المحبين تدعو لـ سهير البابلي |شاهد

اعشاب تساعد على النوم ..وصفات للنوم السريع وعدم التفكير

يحتضر في السماء.. وكالة ناسا تنشر صورة مذهلة لنجم مرعب بمناسبة الهالوين

لحظة تقبيل رجل لـ ثعبان خطير يثير صدمة المشاهدين |فيديو

فيديو

فيديوجراف.. كلمات خارجة| ماذا قالت نقابة الموسيقيين لمطربي الراب والمهرجانات؟

نساء الهضبة .. سر الظهور المتكرر لـ عمرو دياب مع تيارا واهب

فيديوجراف| قبل انطلاق احتفاليته.. 10 معلومات هامة عن طريق الكباش

حجر معسل.. عروس تثير الجدل بتدخين الشيشة في الكوشة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (10)

د. هادي التونسي يكتب : زيارة إلى متحف الأشجار

إيمان الدربي تكتب: "امسك متحرش"

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ