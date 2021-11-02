سد ودانك.. شوبير يوجه رسالة نارية لـ موسيماني قبل قمة الأهلي والزمالك

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة ناريه لـ بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، قبل مواجهة الزمالك، في مسابقة الدوري المصري.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: يوجد حالة من القلق، داخل النادي الأهلي، ومش فاهم ليه، الأهلي حقق بداية رائعة أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى، وقدم مباراة جيده أمام البنك الأهلي في الجولة الثانية، لكن أشعر بوجود حالة من القلق داخل الفريق".

تابع شوبير:" بالنسبة لقصة كهربا، فاللاعب قال فقط، متي سألعب؟ أريد اللعب، وفي النهاية قرار المشاركة في يد موسيماني، وأقول له لا تشارك أحد في قرارتك ولا في نقاشاتك".

أضاف شوبير:" إذا لا تريد أي لاعب في الأهلي، يمكن أن تطلب رحيله، أو تستبعده من القائمة، لكن طريقة إيصال المعلومة، مهم جدا، لأن جمهور الأهلي ليس جمهور سهل، هو جمهور يفهم جيدا".

أضاف:" جماهير الأهلي لا تقبل الخسارة، حتى وإن فاز الفريق بلقب الدوري 40 مرة، سيطلب منك الفوز باللقب 41، هو جمهور الأهلي طبيعته كده".

واصل :" كهربا سيشارك في ودية المرج اليوم، لا توجد مشكلة، قد يكون موسيماني غير مقتنع فنيا بـ كهربا، والأزمة التي حدثت منذ فترة انتهت تماما، على حسب معلومات".

استطرد شوبير:" أطلب من موسيماني أن يسد ودانه شويه، لأنه يحب السوشيال ميديا جدا، وهذا ليس أسلوب الأهلي، الأهلي يعمل دائما داخل الغرف المطلقة، ويجب عدم الانفعال مع كل سؤال صحفي".

اختتم شوبير:" أنا بصراحة أشعر بحالة من القلق، رغم عدم وجود مشكلة بين موسيماني وكهربا، لكن فيه أجواء مش مريحه، أتمنى أن تنتهي".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري المصري.

ترتيب الأهلي والزمالك:

يتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثاني.