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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص أثناء عبوره السكة الحديد فى القليوبية

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى شخص مصرعه لإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ إثر اصطدام أحد القطارات به فى القليوبية خلال عبوره شريط السكة الحديد من أحد المناطق الغير مخصصة لعبور المشاة بمنطقة الكيلو 11 قبل محطة سكك حديد القناطر الخيرية جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بورود بلاغ من عمليات النجدة باصطدام أحد القطارات بشخص ووفاته بمنطقة الكيلو 11 قبل محطة سكك حديد القناطر الخيرية دائرة المركز.


وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام قطار طنطا القاهرة رقم 124 بشخص مجهول الهوية فى العقد الثالث من العمر طوله 170 سم.


وحال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ما أدى إلى وفاته متأثرا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى القناطر الخيرية تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة.

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من ناحية أخرى لقى طفل عمره 4 سنوات مصرعه غرقا في الرياح التوفيقى بمدينة بنها، وجار انتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها يفيد بتلقيه بلاغا يفيد بمصرع طفل 4 سنوات من عزبة السلام دائرة مركز شرطة بنها غرقا بمياه الرياح التوفيقى ببنها.
وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل كان يقف بجوار شقيقه الأكبر منه ينتظرون المركب العابر بين عزبتين، وانزلقت يده من يد شقيقته في فرع النيل أمام عزبة السلام بمنطقة المطافى، وغرق في المياه وتكثف قوات الإنقاذ النهرى جهودها لانتشال جثة الطفل، وتولت النيابة التحقيق.

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