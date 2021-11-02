اللي مش عاجبه يقدم استقالته.. جدل بين النواب بسبب غياب مدبولي ومعيط

أبدى عدد من نواب البرلمان وبينهم النائب محمد عبد العليم داوود، اعتراضهم على غياب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أثناء مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.

ورد رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بأن مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد تتم في حضور الوزراء المعنيين.

كما أوضح المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون النيابية، أن غياب وزير المالية بسبب التزامه بالسفر خارج مصر، مؤكدا أن الحكومة حاضرة من خلاله وكذلك نائب وزير المالية.

كما أبدى النائب محمد الكومي، اعتراضه على وصف النائب محمد عبد العليم داوود، بأن الحكومة لا تحترم مجلس النواب، قائلا: الحكومة تحترم النواب، وأي نائب يخطئ في المجلس عليه أن يستقيل.

وتدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحذف كلمة "الحكومة لا تحترم المجلس" من المضبطة، مؤكدا أن مضابط الجلسات تكشف حجم مشاركات الوزراء في جميع أعمال البرلمان.

من جهته أوضح المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون النيابية، أن غياب وزير المالية بسبب التزامه بالسفر خارج مصر، مؤكدا أن الحكومة حاضرة من خلاله وكذلك نائب وزير المالية.