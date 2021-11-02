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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بلوحات مستمدة من البيئة الريفية.. ثقافة المنصورة تفتتح معرض موطني الفني

صدى البلد

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة الدقهلية، بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

 

حيث افتتح مدير عام الفرع، معرض الفنان التشكيلي محمد أبا الحسن أبو عجور، بقاعة الفنون التشكيلية بعنوان "موطني" وذلك بقصر ثقافة المنصورة.

 

 يتضمن المعرض لوحات مستمدة من البيئة الريفية، ولوحات لشخصيات عامة من محافظة الدقهلية ، ساهموا في إثراء الحياة الثقافية والفنية في مصر، وشارك أبو عجور في ٣٠ معرض فني وله نظرية فنية خاصة في الفن التشكيلي وهي المدرسة المصرية التعبيرية الحديثة، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتي السادس من الشهر الجاري.

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وقدم بيت ثقافة زكريا الحجاوى بالمطرية عرض لفرقة المطرية التلقائية للسمسمية بقيادة المايسترو خالد الشناوي وتضمن أغاني تراثية ساحلية منها "يا خالي بس ليه، دندورما، ارمي المراسي يا ريس، صعب علينا ننساكم"، بجانب رقصة التنورة التراثية للفنان أحمد الغريب.

 

بينما نظم قصر ثقافة نجيب سرور ، محاضرة بعنوان "دور المرأة الريفية في تنمية المجتمع" ألقاها عبد الحكيم محمد عامر، تحدث فيها عن أن المرأة هي نصف المجتمع وربما أكثر من خلال ما تقوم به من دور ايجابي في سبيل النهوض بالمجتمع، فللمرأة دور رئيسي في رفع مستوي الأسرة اقتصاديا واجتماعيا، وعلي ذلك فلا بد من النهوض بالمرأة في شتي المجالات، وخاصة المرأة الريفية، وتناول دورها في تنمية المجتمع وضرورة تشجيعها علي تأسيس المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة وتنمية المهارات اللازمة لإتقان مثل هذه الصناعات الريفية التقليدية منها والحديثة.

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قصور الثقافة الفن التشكيلي الفنون التشكيلية قصر ثقافة المخرج هشام عطوة الراحل صباح فخري

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