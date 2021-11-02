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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غنى ورقص مع نجله.. تفاصيل تكريم الراحل صباح فخري بالدورة 23 من مهرجان الموسيقى

صباح فخري
صباح فخري

رحل عن عالمنا صباح اليوم المطرب السوري صباح فخري عن عمر ناهز 88 عاما،   بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وكان قد حرص مهرجان الموسيقى العربية في دورته ال23 عام 2014، على التكريم والاحتفاء بالمطري السوري الكبير صباح فخري، واقاموا له صالون حضرته الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية وقتها، والفنان نصير شمه،  ونجل صباح الفنان أنس والفنان محمد قدرى دلال عازف العود.


وحرصوا وقتها جميعا الحديث عن "صباح"، فقد قال عازف العود محمد قدرى": إن فخرى حمل لواء نقل الموشحات ومنها التى غناها من عدد 3 وحدات إيقاعية إلى 32 وحدة فى موشح، وقد غنى عددا كبيرا من القصائد المرسلة التى قام بتلحينها من شعراء العصر الجاهلى مرورًا بكبار الشعراء الحاليين، وتلحينه أيضًا لهذه القصائد سواء كانت مرسلة أو موقعة بعضها على إيقاعات صغيرة".

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وأضاف "قدري": "وله أيضًا فى مجال الأغانى الشعبية ليس لحلب فقط بل تعداها لكافة انحاء الوطن العربي وغنى من تراثها الشعبي أغانى كثيرة".

 

وتابع: "صباح تربيته دينية وكان مريدًا فى الطرق الصوفية وحينا يسأل يجاوب بكل وضوح إضافة إلى دراسته الأكاديمية وتعتمد على علم وثراء فى المحفوظ فقد تجاوز 1599 نصا من عيون الأدب ومن الموشحات".

وتحدث صباح وقتها وقال: "علاقتى بالجمهور المصري قوية جدًا رغم إننى تربيت فى حلب وغنيت شعبي، وأخذت من مصر الدور فنحن مشهورون بالموشحات، ومصر مشهورة بـ " الدور " وهو غناء الكورال خلف المطرب بالتبادل طبقُا لتوزيع اللحن".

وقام نجله الفنان انس بغناء بعض الأغانى التى غناها والتى تفاعل معها الجمهور وعلى الأخص الجانب السورى من الحاضرين وقام الصباح بالرقص على تلك الأغانى .
 

إيناس عبد الدايم دار الأوبرا صباح فخري مهرجان الموسيقى العربية رئيس دار الاوبرا المصرية

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