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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صوتك باقٍ في قلب الحياة.. أصالة تنعي صباح فخري بكلمات مؤثرة.. شاهد

صباح فخري
صباح فخري

حرصت الفنانة أصالة على نعي الفنان الراحل صباح فخري بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “الانستجرام”.

 

وكتبت أصالة: “ صوتك باقٍ في قلب الحياة.. رحمك الله ياصديق والدي ورفيق دربه.. تغمّد الله روحك بواسع المغفره والصبر لأبناءك وعائلتك الممتدّه في جميع أرجاء الوطن العربي الكبير ..#صباح_فخري”.

 

ونعت الفنانة نبيلة عبيد، الفنان الراحل صباح فخري بعد وفاته صباح اليوم، الثلاثاء، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” . 

 

ونشرت الفنانة نبيلة عبيد صورة للراحل، تعليقا كتبت فيه "الرحيل اكبر من كل كلمات الرثاء، ستبقى حاضرا في مكامن افراحنا.. فالكبار لا يرحلون.. يبقى عطرهم في قلوبنا.. #نبيلة_عبيد".

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وفاة صباح فخري 


أعلنت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين السوريين، وفاة المطرب السوري صباح فخري عن عمر يناهز 88 عاما.

ونعت الوزارة والنقابة صباح فخري، في بيان لها بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

الفنان الراحل صباح فخري ، كان من مواليد حلب عام 1933، وحاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، وذلك تقديراً لإنجازاته في خدمة الفن السوري.

وشغل صباح فخري، مناصب عدة فانتخب نقيباً للفنانين ونائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية على ما ذكرت "سانا".

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