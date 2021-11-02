أخبار السيارات.. شيفروليه تعرض شاحنة الـ Beast بمعرض سيما الدولي.. فورد تكشف عن إصدارها الجديد رينجر 24 نوفمبر

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

تشارك شيفروليه بقوة في معرض سيما الدولي للسيارات المعدلة في دورته الحالية، وتزيح الستار لأول مرة عن سيارتها الجديدة "بيست" أو الوحش، المخصصة للطرق الوعرة.

تستعد فورد لإزاحة الستار عن إصدارها الجديد من شاحنة البيك أب متوسطة الحجم رينجر في 24 نوفمبر الجاري، من خلال قناتها الرسمية على اليوتيوب.

تستعد أودي الألمانية، التابعة لمجموعة فولكس فاجن، لطرح طرازها الجديد "هورش" Horch السيدان الفاخرة من خط إنتاج مركبات الـ A8 L وذلك لمنافسة مرسيدس مايباخ من فئة الـ S class.

بدأت شركة تسلا موتورز الأمريكية في إجراء تجربة جديدة في هولندا، بإتاحة نقاط الشحن الخاصة بها لجميع عملاء السيارات الكهربائية من كل العلامات التجارية المختلفة.

سجلت شركة جاجوار لاند روفر خسائر تقدر بـ 302 مليون جنيه استرليني خلال الربع الثالث من سنة 2021، أي بين شهري يوليو وسبتمبر.

كشفت MG موتورز عن الأسعار والمواصفات التفصيلية الخاصة بطرازها ZS الكهربائي، ذات المظهر الرياضي من فئة الكروس أوفر المتعددة الأوجه، حيث اخضعتها مؤخرا لعدة تعديلات خاصة بالتصميم الخارجي والتقنيات التكنولوجية الحديثة .

نجحت شركة السيارات الصينية Pony.ai في جذب الأنظار إليها وأن تحقق نجاحا بارزا في وقت قصير باختراعها نظام قيادة ذاتي حقيقي وكامل، أقوى من نظام الأوتوبايلوت المقدم من عملاق السيارات الكهربائية تسلا.