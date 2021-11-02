عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. شيفروليه تعرض شاحنة الـ Beast بمعرض سيما الدولي.. فورد تكشف عن إصدارها الجديد رينجر 24 نوفمبر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

 

لأول مرة.. شيفروليه تعرض شاحنة الـ Beast بمعرض سيما الدولي

تشارك شيفروليه  بقوة في معرض سيما الدولي للسيارات المعدلة في دورته الحالية، وتزيح الستار لأول مرة عن سيارتها الجديدة "بيست" أو الوحش، المخصصة للطرق الوعرة.

 

مزيج بين مافريك وF-150.. فورد تكشف عن إصدارها الجديد رينجر 24 نوفمبر

تستعد فورد لإزاحة الستار عن إصدارها الجديد من شاحنة البيك أب متوسطة الحجم رينجر في 24 نوفمبر الجاري، من خلال قناتها الرسمية على اليوتيوب.

 

قاعدة عجلات طويلة ومخصصة… أودي تطرح طرازها الجديد "هورش" في الصين وروسيا

تستعد أودي الألمانية، التابعة لمجموعة فولكس فاجن، لطرح طرازها الجديد "هورش" Horch السيدان الفاخرة من خط إنتاج مركبات الـ A8 L وذلك لمنافسة مرسيدس مايباخ من فئة الـ S class.

 

لأول مرة.. تسلا تفتح نقاط شحن «سوبر تشرجر» إلى كل عملاء السيارات الكهربائية

بدأت شركة تسلا موتورز الأمريكية في إجراء تجربة جديدة في هولندا، بإتاحة نقاط الشحن الخاصة بها لجميع عملاء السيارات الكهربائية من كل العلامات التجارية المختلفة.

 

جاجوار لاند روفر تخسر 302 مليون جنيه استرليني في 3 أشهر لهذا السبب

سجلت شركة جاجوار لاند روفر خسائر تقدر بـ 302 مليون جنيه استرليني خلال الربع الثالث من سنة 2021، أي بين شهري يوليو وسبتمبر.

 

تعديلات MG على طراز ZS الكهربائي لمنافسة كيا نيرو

كشفت MG موتورز عن الأسعار والمواصفات التفصيلية الخاصة بطرازها ZS الكهربائي، ذات المظهر الرياضي من فئة الكروس أوفر المتعددة الأوجه، حيث اخضعتها مؤخرا لعدة تعديلات خاصة بالتصميم الخارجي والتقنيات التكنولوجية الحديثة .

 

ضربة صينية لـ تسلا... شركة Pony.ai تطور برنامج قيادة ذاتي بالكامل

نجحت شركة السيارات الصينية Pony.ai  في جذب الأنظار إليها وأن تحقق نجاحا بارزا في وقت قصير باختراعها نظام قيادة ذاتي حقيقي وكامل، أقوى من نظام الأوتوبايلوت المقدم من عملاق السيارات الكهربائية تسلا.

اخبار السيارات اخبار السيارات شيفروليه فورد

ترشيحاتنا

وزير خارجية لبنان يكشف عن وساطة دولة عربية لحل الأزمة مع السعودية

صاحبة مبادرة تعدد الزوجات تعرض على زوجها عروسة فى عيد ميلاده.. شاهد

2.9مليار دولار صادرات مصر من مواد البناء لـ10 دول خلال 9 أشهر

لراغبي شراء السكوتر.. تعرف على سن استخراج الترخيص في قانون المرور ..فيديو

خالد عبدالغفار يكشف تفاصيل مشروع جديد لميكنة المستشفيات الجامعية

رئيس الوزراء يستعرض موقف تنفيذ مشروعات بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

زوجتي لا تعاشرني إلا بـ 50 جنيهاً.. رد صادم من مبروك عطية

قرارات حكومية عاجلة بشأن كورونا

تعددت الروايات... شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

إشاعة.. مصدر ينفي إسناد حقيبة الصحة للواء عاطف إمام

قرار عاجل.. التصريح بدفن جثمان المجني عليه في واقعة الذبح بالإسماعيلية

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الإسماعيلية

حالة طوارئ.. الصين تدعو مواطنيها لتخزين المواد الغذائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دهسته أرضا.. بقرة تتدخل لإنقاذ كلب من يد رجل عذبه بقسوة|فيديو

شاهد.. دوامة عملاقة تثير الرعب بعد ظهورها فجأة في البحر

أبوعجلة.. الجندي المجهول الذي تصدى لـ قاتل الإسماعيلية وحاول إبعاده عن الجثة|صور

داخل مطعم شهير بالسعودية.. بلطجية يعتدون على العمال بالأسلحة الحادة والكراسي |فيديو

فيديو

طرده من نادي الزمالك وذكرياته في إمبابة.. ماذا قال أوس أوس لصاحبة السعادة

تصرف مخجل.. تحويل مسجد إلى كوافير حريمي في الإسماعيلية.. فيديو جراف

جورج وسوف: السعودية تشهد تطورا ثقافيا كبيرا بموسم الرياض ..فيديو

فيديو جراف.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون المرور الجديد

المزيد

ساحة رأي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

أحمد فرغلي رضوان : ريش ..الرسالة تأخرت!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ