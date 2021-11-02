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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جاجوار لاند روفر تخسر 302 مليون جنيه استرليني في 3 أشهر لهذا السبب

لاندر روفر ديفندر
لاندر روفر ديفندر

سجلت شركة جاجوار لاند روفر خسائر تقدر بـ 302 مليون جنيه استرليني خلال الربع الثالث من سنة 2021، أي بين شهري يوليو وسبتمبر.

وفقا لموقع "أوتو كار" المتخصص في السيارات، باعت جاجوار لاند روفر التي تمتلكها تاتا موتورز،، 92.700 سيارة في الربع الثاني من 2021، مقارنة ب 114000 وحدة في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما انعكس بالسلب على إيرادات الربع الثالث من العام الحالي الذي سجل خسائر في الإيرادات بقيمة 3.9 مليار جنيه إسترليني. 

بينما جاء الربع الثاني من 2021 أيضا مليء بالخسائر التي قدرت بـ110 مليون جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة من أبريل إلى يونيو بالمقارنة بالعام السابق عليه.

وبررت جاجوار لاند روفر الخسائر الفادحة والنقص الحاد في المبيعات للنقص العالمي المستمر في أشباه الموصلات، التي أجبرتها على تخفيض إنتاجها من الوحدات وغلق بعض خطوطها، حيث إن العلامة التجارية البريطانية كانت قادرة فقط على توفير 64032 سيارة للتجار في الربع المالي الثالث من 2021، على الرغم من أنها تلقت 125 ألف طلب جديد خلال تلك الفترة، كما أن المخزونات من الوحدات المصنعة سجلت انخفاضا تاريخيا.

تعتقد جاجوار لاند روفر أن أزمة أشباه الموصلات أو الرقائق الإلكترونية في طريقها لانفراجة قريبة سيشعر بها قطاع السيارات خلال النصف الثاني من سنة 2022، كما أن الطلبات الكثيرة والمتزايدة لحجز المركبات ستساعد على إعادة الانتعاشة السوقية. 

وأكدت الشركة في تقريرها ربع السنوي أن لاند روفر تبذل أقصى ما في وسعها للتحكم مستقبل في سير سلاسل التوريد وأشباه الموصلات.

 

جاجوار لاند روفر لاند روفر اشباه الموصلات الرقائق الإلكترونية

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