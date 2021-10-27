واحد من كل 4 عملاء يطلبها.. لاند روفر تكشف عن أيقونتها الجديدة رينج روفر 2022

نشرت لاند روفر صور أيقونتها الجديدة في عالم المحركات الفاخرة رينج روفر الرياضية متعددة الاستخدامات.

وفقا لموقع "أوتو كار"، المتخصص في السيارات، مع طرح الصور الرسمية لرينج روفر الجديدة من الجيل الخامس، تكون شركة جاجوار لاند روفر بدأت عصر جديد في تاريخها المجيد، بعد أن أعادت تصميم الطراز الأيقوني بالكامل وتحديثه وترقيته من جميع النواحي وتم تزويده بالكهرباء بشكل كبير بما يتماشى مع خطة الشركة الرئيسية لخفض الانبعاثات الكربونية في خطوط إنتاجها وأسطولها من السيارات المقدمة.

ظهرت رينج روفر موديل 2022 الجديدة لأول مرة بلا كسوة تمويهية ولا صور تشويقية، بعد مشوار طويل من الاختبارات مدته 5 سنوات و7 ملايين ساعة قبل إطلاقها في صالات العرض في فصل الربيع من العام المقبل.

قال جيري ماكجفرن، رئيس قسم التطوير والإبداع في جاكوار لاند روفر: "نحن لا نغير شكل وإمكانيات رينج روفر بشكل جذري بهدف التغيير ذاته"، بل الشركة بهذا التغيير تمهد للدخول في العصر الكهربائي والهجين وعلى الرغم من أن رينج روفر الجديدة حافظت على شكلها المعروفة به، إلا أن موديل 2022 تحتوي على مجموعة من الابتكارات الجديدة كليا على الطراز.

نسخة 2022 من رينج روفر هي أول إصدار من ثلاثة صفوف من المقاعد، وبالتالي تضعها في منافسة قوية مع مرسيدس بنز GLS-class ، وبي ام دبليو X7 ، وكاديلاك اسكاليد، ولينكولن نافيجاتور.

تستخدم سيارة رينج روفر ذات السبعة مقاعد نمط هيكل قاعدة العجلات الطويلة، ومن المتوقع أن تحظى بشعبية كبيرة داخل سوق الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة مع إعلان إدارة لاند روفر أن واحدًا من كل أربعة عملاء حاليين طلب رينج روفر الجديدة.