أحمد مجدي لـ"صدى البلد": عرض "2 طلعت حرب" قريبا على إحدى المنصات

كشف الفنان أحمد مجدى في عن آخر تطورات فيلم “2 طلعت حرب” والذى انتهى من تصويره منذ فترة قصيرة.



وقال أحمد مجدى لـ “صدى البلد”، إن العمل من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.



وأضاف أحمد مجدى “العمل أقدم فيه دورا جديدا ومختلفا، واعتبره مفاجأة للجمهور، ولا يمكن أن أكشف عن أى تفاصيل أخرى لحين عرضه قريبا”.



فيلم “2 طلعت حرب” تقوم ببطولته عبير صبرى وياسمين الخطيب وأحمد مجدى وتأليف وإخراج مجدى أحمد على.

مسلسل وعد الشيطان:



نشر أحمد مجدي صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر فيها من كواليس مسلسله الجديد “وعد الشيطان” ولاقت إعجاب متابعيه عبر السوشيال ميديا.

"وعد الشيطان" هو العمل الدرامي الأول الذي يجمع بين عائشة بن أحمد ونيللي كريم وعمرو يوسف، وأحمد جمال، بدأت تحضيراته في أغسطس الماضي، وكان يحمل في البداية اسم "العقد"، إلى أن تم تغييره.

يتكون المسلسل من 6 حلقاتٍ فقط، يدخل فيها عمرو عالم السحر، حيث يقدم عمرو شخصية غامضة وجديدة عليه، كرجل يتحالف مع الشيطان ولم يكشف ملامح أخرى للدور للحفاظ على سياسة التشويق والغموض التي يتبعها المسلسل.