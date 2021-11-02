برلماني عن منح المزراعين معاش تأميني : خطوة طال انتظارها وبمثابة تكريم لهم

قال النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن اللجنة ناقشت وضع تشريع يهدف لدعم فئة المزراعين ألا وهو مشروع قانون صندوق دعم الفلاح والذي يختص بمنح العاملين بمهنة الزراعة مختلف انواع الدعم لهم ولأسرهم ولكن تم إرجاءه بسبب اهمية إجراء المزيد من الدراسة من جانب الجهات المختصة.

وعن مبادرة معاشك بإيدك التي يضع لها مجلس الوزراء تصور مبدئي بمنح المزراعين معاش تأميني، أكد " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هذه الخطوة طال إنتظارها وتعد بمثابة تكريم وتقدير من القيادة السياسية للفلاح المصري الذي يعتبر من أكثر الفئات احتياجا للمساندة والتضامن.

ولفت عضو لجنة الزراعة، إلي أن هناك عددا كبيرا من المزراعين يتعرض للمرض في سن الـ 65 ولا يجد أي نوع من الدعم المادي الذي يمكنه من تلبية إحتياجاته من نفقات وعلاجات وغيرها، ومن ثم هذه الخطوة تسهم في تأمين حياتهم مستقبليا بدءا من سن التقاعد.

واختتم النائب، تسلك القيادة السياسية كافة الطرق لإلحاق الفئات الأكثر احتياجا للدعم والعمل علي إلحاقها بشبكة الحماية الاجتماعية.

وكان قد التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لاستعراض دراسة إمكانية إطلاق معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين "معاشك بإيدك"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع ملف الحماية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها، لكافة فئات وشرائح المجتمع، لافتاً إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمناقشة إمكانية إطلاق معاش تأميني لأهالينا من الفئات الأولى بالرعاية من المزارعين، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف توفير حياة لائقة للمزارعين، وتشجيعهم على التعامل مع المؤسسات المالية الرسمية.

من جانبها، استعرضت، نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عناصر المنتج التأميني المقترح "معاشك بأيدك"، حيث أوضحت قيمة الاشتراكات الخاصة بالمعاش التأميني للمزارعين، والتي سيقوم خلالها المشتركون بتسديد دفعة أولى مرة واحدة، ودفع أقساط دورية لمدد محددة لحين بلوغ سن التقاعد الذي يحدده المشترك (سن الاستحقاق) بهدف زيادة قيمة المعاش التكميلي، فيما سيكون الاستحقاق في صورة مكافأة دفعة واحدة نقدية أو في شكل شهادة استثمارية حين بلوغ سن الاستحقاق أو في حالة حدوث الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي.

وأشارت إلى عدد من عوامل جذب العمالة في مجال الزراعة تحت مظلة المبادرة المقترحة، والتي تشمل تقديم مزيد من التوعية بالمزايا التأمينية والمساعدة في تبسيط الاجراءات، وتسهيل اجراءات التسجيل وسداد الاشتراكات من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة، وإضفاء ميزة التأمين الصحي والتأمين على الحياة حين الاستحقاق: التقاعد أو الوفاة، أو العجز الكلي، وإتاحة قروض بفوائد بسيطة بضمان وثيقة الاشتراك التأميني، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، الوضع القائم لعمال الزراعة بمصر، مشيرة إلى أن أعداد العاملين بلغت 5 ملايين عامل تقريباً عام 2020 وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، فيما بلغ إجمالي أعداد الجمعيات التعاونية الزراعية في مصر5,800 جمعية، تتضمن جمعيات الائتمان الزراعي، والاصلاح الزراعي، والأراضي المستصلحة، والثروة المائية، وبلغ عدد الأعضاء المساهمين فيها 4,700 مليون عضو.

واستعرضت عددا من التجارب الدولية بشأن مد مظلة الحماية الاجتماعية لعمال الزراعة، وأهم محاور تدخل الحكومات لتحفيز مشاركة المزارعين في منظومة التأمينات الاجتماعية طبقاً للدراسات والبحوث الدولية، وتمثلت هذه المحاور في تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي اللازم، وتصميم الحزم التأمينية، وإتاحة منافذ لتقديم الخدمات في المناطق الريفية وتسهيل الإجراءات الادارية، وتنظيم الحملات التوعوية والمعلوماتية لرفع الوعي، وإنشاء وتفعيل آليات لمتابعة الالتزام بالتسجيل والسداد الدوري للأقساط التأمينية.

وفي ختام اللقاء، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من التصور النهائي لدراسة مبادرة "معاشك بإيدك"، تمهيدا لعرض نتائجها على رئيس الجمهورية، كما كلّف بوضع التصورات الخاصة بالخطوات القادمة لإطلاق تشغيل تجريبي للمبادرة، بغرض تقييمها، على أن يتم اختيار إحدى المحافظات لتكون بمثابة نموذج لبدء المبادرة.